Anosy – La construction du marché à étages pour bientôt

Un nouveau marché communal en gestation. Des grands travaux de construction se préparent dans l’ancien parking du Sénat à Anosy. Des ouvriers se sont installés et préparent le chantier. Il s’agit d’un projet communal.

Une source auprès de la Commune urbaine d’Anta­nanarivo (CUA) a annoncé qu’un marché sera construit sur ce lieu. Aucun détail n’a été révélé. Ce sont les techniciens rencontrés sur le chantier qui ont confié qu’une infrastructure de quatre étages sera construite dans cet ancien parking du sénat. « Nous effectuons une étude du sol et un sondage du terrain, pour le moment. Ce sera après que le plan de fondation nous sera remis », indique un responsable sur le chantier.

« Bien sûr, si des études du sol et un sondage du terrain sont effectués, c’est qu’une grande infrastructure y sera construite », ajoute-t-il. Naina Andriantsitohaina a déjà présenté ce projet de marché à quatre étages, lors de l’ouverture de la session extraordinaire des conseillers municipaux, au mois d’août.

Qui est-ce que la CUA va y accueillir? Probablement les marchands aux alentours d’Anosy jusqu’à Anosibe qui envahissent les trottoirs et bloquent la circulation.

Le magistrat de la ville d’Antananarivo, Naina Andriantsitohaina avait annoncé, lors de la visite de l’avancée des travaux de construction du marché de Behoririka, en ce mois de janvier, que « le petit commerce doit être soutenu et accompagné, puisqu’il permet à de très nombreux foyers de vivre. Cependant, il doit être réorganisé et formalisé ». Le marché à Behoririka accueillera jusqu’à sept cents marchands sur rue entre Soarano et Behoririka, lorsqu’il sera ouvert. Les travaux de construction de celui de Behoririka seraient bientôt finis.

La CUA entame l’année 2021 avec la réalisation de plusieurs projets. A part ce marché à étages, une caserne de sapeurs-pompiers sera construite à Analamahitsy. « Cette nouvelle année est pour la CUA une année de travaux et de réalisation de plusieurs grandes infrastructures », écrit le magistrat de la ville d’Antananarivo, Naina Andriantsitohaina, sur sa page Facebook, il y a quel­ques semaines.