Après avoir retracé un bilan positif du football malgache, le sélectionneur Nicolas Dupuis a avancé ses perspectives de développement. «On doit travailler sur les infrastructures, pas seulement pour Mahamasina, qui va être refait et agrandi avec une nouvelle pelouse… Il est important pour nous de penser à développer les infrastructures dans l’ensemble du territoire », a-t-il proposé lors de son exposé après la cérémonie d’ouverture de la conférence nationale pour le développement du football malgache au Mining Business center à Ivato. «Notre équipe était la plus âgée à la Can disaient tous les présentateurs, … 28 ans de moyenne d’âge, qui est beaucoup.

Plus tard, ce sera plus compliqué. Donc, il faut travailler sur nos jeunes, ils devraient être bien accueillis de façon idéale et encadrés de façon idéale, puisqu’il faut à tout prix qu’on trouve les meilleurs. On doit les faire progresser… Il faut penser à créer une académie élite pour les futurs Barea, … et recréer le dynamique pour que l’aventure continue », poursuit-il. Avec le calendrier la CAN chamboulé, «cela me permettra d’avoir du temps pour recruter une ou deux personnes, mais je vais garder la plupart de mes joueurs car ils nous ont fait rêver. Il y aura forcement des petits détails à changer. Il y en a un qui a pris la retraite et forcement on a un, deux ou trois joueurs à faire venir, pas plus », a-t-il conclu.