Ivato – Un hôtel chinois ferme ses portes

Vigilant. Un hôtel chinois à Ivato a fermé ses portes depuis le 26 janvier et pour une période indéterminée. Dans son annonce, son gérant précise qu’une telle décision a été prise, pour des raisons de sécurité, face à la « menace du coronavirus ». Il est le premier et l’un des rares hôtels et restaurant chinois à avoir fermé leurs portes depuis que cette maladie défraie la chronique. Dans cette même commune, d’autres hôtels sont toujours ouverts et ont des personnes en provenance de la chine, parmi leurs clients.

Le ministère de la Santé publique rassure que jusqu’à présent, la maladie n’a pas encore franchi la frontière malgache. « Aucun des passagers qui sont entrés dans nos aéroports n’a rempli les critères de suspicion. Nous attendons et sommes sur nos gardes. Le système de surveillance est renforcé », rassure le Dr Armand Rafalimanantsoa, directeur de Veille sanitaire et de surveillance épidémiologique et riposte, auprès du ministère de la Santé publique.

Malgré cela, les Malgaches ne se sentent pas sécurisés. Les demandes de fermeture des vols qui relient Chine et Madagascar s’amplifient. « Des grands pays comme la France ou les États-Unis n’ont pas réussi à empêcher les porteurs du virus à entrer, comment Madagascar y arrivera-t-il si nous ne fermons pas nos frontières ? », réagissent plusieurs personnes.