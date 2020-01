Équipementier des Barea – En attente d’un appel d’offres

La sélection malgache va changer d’équipementier à partir de cette année. Mais lequel ? Le contrat avec Garman, marque italienne qui a habillé les Barea lors de la Coupe d’Afrique des Nations de juin/juillet 2019 en égypte, est expiré. Et un renouvellement de l’accord n’est pas à l’ordre du jour. La Fédération Malgache de Football est sur le point de lancer un appel d’offres, dans un avenir proche. Une démarche quelque peu urgente, sachant que les éliminatoires de la CAN 2021 reprendront au mois de mars.

Une récente étude de PR Marketing en Europe permet de se projeter sur les parts de marché de chaque marque. 24% pour Nike, 12% pour Adidas, 9% pour Macron (ndlr : nouvel équipementier d’Elgeco Plus), 8% pour Puma et Joma. Et Umbro, Kappa, New Balance et Hummel se partagent quelques équipes. Pour le cas de l’Afrique proprement dite, Puma caracole en tête. L’équipementier allemand a habillé cinq nations à la dernière CAN. Tandis que Nike, Adidas, Macron, Umbro, Kappa et Garman ont signé avec deux pays chacun.

Qualité du produit

Le reste était engagé avec une seule formation, à l’instar d’Airness, seul africain du secteur, qui a fourni par le Mali. Errea (ndlr : équipementier de Fosa Juniors) n’était pas présent en égypte. « Si Madagascar se tourne vers une tête d’affiche, à l’image de Nike ou Adidas, les prix des tuniques risque de s’envoler. En moyenne, un maillot authentique avoisine 70 euros soit 285.000 ariary. Hors de portée du pouvoir d’achat de la majorité des Malgaches. Ce genre de situation risque de donner la part belle aux contrefaçons, revendues certainement moins cher, au grand dam des authentiques proposées par la FMF », analyse un technicien installé en Europe. « Afin d’éviter un éventuel manque à gagner, la meilleure option serait de choisir un équipementier de milieu de tableau », rajoute-t-il. Capable de garantir la qualité du produit et de suivre la cadence en premier lieu, pour le bien de l’équipe nationale dont les matches s’enchaineront à un rythme effréné à partir de mars. Mais aussi capable de proposer des maillots à prix abordables pour le grand public en second lieu.