TRADUCTION – Les interprètes en langue des signes en sous-effectif

Le nombre d’interprètes en langue des signes opérationnels ne répondpas aux besoins. Madagascar ne dispose que de quarante quatre interprètes, pour près de deux cent mille personnes sourdes, selon les estimations actuelles. « Un interprète pour quatre mille personnes sourdes, c’est très peu. En plus, des interprètes ne se basent pas sur ce métier, ils ont d’autres activités, car ce métier n’est pas valorisé », indique Fidy Manantsoa Randrianarivelo, président de l’association des interprètes en langue des signes à Madagascar, qui vient de voir le jour, la semaine dernière. Ces traducteurs sont, pourtant,- indispensables dans plusieurs domaines. « Si nous respectons le droit à l’information, toutes les informations utiles au grand public doivent être interprétées. Les interprètes sont, également, utiles dans les examens officiels, vu qu’il y a des sourds qui y participent. Les juridictions doivent, aussi, avoir des interprètes, car des personnes sourdes peuvent avoir des affaires au tribunal. Elles peuvent bien être des témoins, des inculpés ou des plaignants. Si leurs paroles ne sont pas traduites, convenablement, cela peut dénaturer les versions des faits », enchaine Fidy Manantsoa Randrianarivelo. Les interprètes en langue des signes ne font pas que traduire les paroles. « Nous interprétons les réactions, les émotions, les accents et les paroles d’une personne à celles qui ont des problèmes auditives, et vice versa », indique Fidy Manantsoa Randrianarivelo. L’association des interprètes en langue des signes appelle à la valorisation de ce métier.