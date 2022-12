TENNIS-OPEN DE BOULOGNE – Ando Tiantsoa Ratre représente Madagascar

Un nom malgache vient de se faire entendre le 24 décembre dernier au tour préliminaire du 34ème Open des U10-U12 du tennis club de Boulogne. Ando Tiantsoa Ratre vient d’obtenir sa qualification au tableau final à l’Open International U12 du tennis club de Boulogne qui se jouera ce jour à Boulogne Billancourt. En qualification au tableau du pré-finale, Ando Tiantsoa Ratre a écarté sur son chemin Andrieu Victoria en 2 sets 6/1 6/1 avant de battre en finale Bourgeat Nastia en 3 manches 4/6 7/6 10/3.

Née le 24 septembre 2011 en France, elle est âgée de 11 ans actuellement. Elle vit en France avec ses parents et joue au Tennis Club de Coulommiers. Entrainée par Rija Rajaobelina avec Natacha Randriantefy, malgré son début tardif à l’âge de 8 ans (septembre 2018), Ando Tiantsoa Ratre a présenté une marge de progression fulgurante car elle est aujourd’hui déjà classée 15/1, un classement parmi les meilleures en France. Tia pour les intimes n’a commencé les tournois internationaux en catégorie U12 que cette année à son onzième année. Son dernier tournoi international a été le tournoi international de Gradignan au mois de novembre dernier.

Intelligente et passionnée

Natacha Randriantefy, l’une de ses deux coaches, a expliqué que « l’open international du Tennis Club de Boulogne-Billancourt est une vraie référence dans cette catégorie et le fait de s’être qualifié est déjà une performance pour une première année. Le grand atout de Tia c’est que c’est une vraie guerrière. Elle est déterminée. Elle a aussi un jeu vers l’avant qui est intéressant ».

Et Natacha Randriantefy de continuer: « Sur le plan physique elle est aussi très forte, elle a de très belles aptitudes certainement héritées de son père qui a été un très bon joueur de foot. Notre projet pour Tia est de la lancer dans le tennis international. Tia est vive, intelligente et passionnée. Elle adore le tennis et est une élève particulièrement attentive, ce qui l’a aidée à progresser très vite. L’entraîner est très challengeant car elle évolue très vite. Elle s’entraîne avec nous dans une structure où il y a d’autres jeunes joueurs malgaches qui ont également un projet fort. Ce qui fait que représenter Madagascar est juste naturel puisque toute la filière est malgache », conclut-elle. Le niveau de cet open international de Tennis Club de Boulogne-Billancourt sera très relevé car pas moins de 27 grands pays du tennis seront au rendez-vous: Alle­magne, Arménie, Autriche, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grande-Bretagne, Grèce, Israël, Italie, Lettonie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Thaïlande et Ukraine… Bref une très belle représentation nationale et internationale