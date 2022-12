SAISON DES PLUIES – Mahavoky, Besarety et Andravoahangy n’échappent pas aux inondations

Mahavoky, Besarety et Andravoahangy ne sont pas épargnées par la montée des eaux. Ces quartiers sont inondés, chaque fois qu’il pleut. Pas plus tard que lundi en fin d’après-midi, des maisons ont été envahies par l’eau, dans ces quartiers. « L’eau a atteint 20 à 30 cm dans les maisons au bord du canal d’évacuation. C’est notre lot quotidien, durant la saison des pluies » regrette Herison, un habitant du fokontany de Mahavoky. Des salles de classe de l’Ecole primaire publique (EPP) à Andravoahangy ont été, également, inondées, selon un enseignant de cet établissement scolaire. Des tronçons de route à Besarety et à Mahavoky se sont transformés en un lit de rivière. Les automobilistes font du détour pour échapper à l’eau qui peut anéantir leurs moteurs. Les piétons ont recours au service des charretiers pour éviter le contact avec l’eau boueuse, probablement, contaminée. « Des maisons construites sur des canaux d’évacuation obstruent la circulation de l’eau et provoquent ces inondations», note un technicien, hier. La montée des eaux se répète à Andravoahangy, à Mahavoky et à Besarety, pendant la saison des pluies. Les habitants de ces quartiers ont, cependant, remarqué une évolution de la situation, en cette saison pluvieuse. « Certes, l’eau monte, mais elle s’écoule plus vite. L’an dernier, le niveau de l’eau arrivait jusqu’aux genoux, et nous avons attendu le lendemain matin pour voir le niveau de l’eau diminué. En cette saison, l’eau tarit au bout de trente minutes à une heure, sauf à Besarety où le tarissement de l’eau est un peu plus lent », enchaine Herison. Des travaux de curage et d’assainissement ont été effectués sur le réseau d’assainissement, de Besarety à Masay, en passant par Mahavoky, Andravoahangy et Ambodivona, et ont abouti à ce résultat. Le problème n’est pas, cependant, totalement résolu. « Il faut démolir les constructions qui bouchent les évacuations de l’eau pour prévenir la montée des eaux à Besarety », lance un ingénieur hydraulique. La commune urbaine d’Antananarivo examinerait d’autres solutions face à cette montée des eaux récurrente dans ces quartiers. Les habitants, quant à eux, craignent qu’en cas de fortes pluies successives, la situation de l’an dernier ne revienne.