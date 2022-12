RALLYE – SAISON 2022 – Mathieu et Andry Tahina sacrés champions

La fédération du sport automobile a publié les classements par catégorie à l’issue du championnat de Madagascar version 2022. Mathieu et Andry Tahina s’installent sur la plus haute marche.

Les champions nationaux par catégorie connus. La fédération du sport automobile de Mada­gascar a publié officiellement les classements par catégorie du championnat de Mada­gascar des rallyes pour la saison 2022. Sept manches sur les huit qui figuraient dans le calendrier ont bel et bien eu lieu. Entre autres le Rallye FMMSAM au mois de mai, le Rallye ASACM en juin, le Rallye du Boeny à Mahajanga en août, le Rallye ASA Tanà en septembre, le Rallye international de Madagascar en octobre, le Rallye Passion III à Antsirabe en novembre et dernièrement le Rallye AMA les 10 et 11 décembre.

Seul le Rallye TASAMM prévu à Fianarantsoa au mois de juillet n’a pas pu avoir lieu en raison du retard de la demande d’autorisation après des communes concernées. Au classement général des pilotes, Mathieu Andrianjafy du club ASACM qui conduit une Subaru finit en pole position avec un cumul de 392,20 points devant Fréderic Rabekoto lui aussi du club ASACM au volant d’une Subaru Impreza, crédité de 391,60 points et Freddy Rakotomanga sur Isuzu D-Max (308,00 points). Mathieu est aussi sacré champion du groupe M12, Fred du groupe R4, Mamy Rajoelison dans le groupe N4 et Freddy du MT2. L’Enfant terrible a remporté deux victoires dont celles du Rallye du Boeny et celui de l’ASA Tanà tandis que Fred a, pour sa part, raflé trois en l’occurrence le Rallye ASACM, le RIM et le Rallye Passion.

Des hauts et des bas

Du côté des catégories inférieures, le titre national est revenu Tovonen de son vrai nom Tovohery Rakotojo­hary sur Clio pour le groupe M11, Yves Maurice Rakotoni­aina au volant d’une Citroën DS3 pour le M10 et Tefy Andriambololona sur Peugeot 205 pour le M9. La saison a été marquée par le désistement de deux pilotes élites dès la deuxième manche, les frères Mika et Faniry Rasoa­maromaka respectivement sur Peugeot 206 et Peugeot 208 T16 suite à une série de sabotage. Innovation de la saison, le championnat SSV a intégré désormais le sommet national. Lai Kam Jansen Ginhini s’est offert le premier sacre de la joute nationale au volant d’une Can Am X3 XRS. Malgré sa réaction un peu tardive suite aux problèmes mécaniques dont la plupart au niveau de la courroie, Laza Randriamifidima­nana n’a pu faire mieux que la seconde place avec sa Poalris Pro XP. Et Patrice Neveu au volant d’une Canam complète le podium. Les férus de la discipline attendent l’an prochain l’intégration des jeunes pilotes au championnat des rallyes comme Juan Rakotohary alias Tovonen Jr, double champion national des slaloms.