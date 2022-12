PORTRAIT – Francki Ramanankoarivo, beatboxer et imitateur vocal

Francki, jeune beatboxer de 23ans a acquis une capacité d’imitation de son et de voix parfaite grâce à un dur entraînement journalier.

L’homme à multiples talents. Francki Ramananko­arivo est à la fois beatboxer, imitateur de voix, slameur, magicien et mémoriste. Étant plus qu’une simple passion, l’histoire entre le Franki et le beatbox a commencé depuis l’an 2015. Sa voix plus aiguë fait son authenticité par rapport aux autres beatboxer. Il est capable d’imiter plusieurs sons d’instruments musicaux ainsi que les voix des personnages de dessins animés et d’animaux. « C’est à l’âge de 15 ans que j’ai commencé à faire du beatbox et des imitations vocales. J’ai visionné des tutoriels pour apprendre les bases. Puis je me procure une heure d’entraînement par jour pour me perfectionner en plus de l’eau chaude que je bois pour faire sortir les voix. Au début, j’étais presque au bout du rouleau et j’ai failli abandonner mais ce n’était que passager » affirme Francki Ramanankoarivo, beatboxer et imitateur vocal.

Surpasser ses limites

Malgré les barrières que l’entourage du beatboxer ont posé entre lui et sa passion, ambitieux comme il l’est Francki ne s’est pas laissé faire si facilement et a continué de tracer sa route pour réaliser son rêve. « Je n’ai pas écouté les découragements de la société parce que j’aime ce que je fais et coûte que coûte j’aboutirai à mes fins. Mon objectif dans le beatbox c’est de faire un duo avec un autre beatboxer maîtrisant aussi les bases pour faire sortir des sons surnaturels pour rivaliser avec les instruments musicaux. Nous pouvons exploiter notre bouche et faire sortir des voix inimaginables avec » ajoute-t-il. La particularité du beatbox c’est qu’il y a des sons que l’on fait avec la bouche et que l’on ne peut pas faire sortir avec d’autres instruments. Francki Ramanan­koarivo est notamment un étudiant à l’université d’Antananarivo en faculté de science et en lettre française.