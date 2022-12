INCENDIE – La SITAM prend feu

Un incendie s’est déclaré hier matin vers 2h, dans la Société Internationale des Tabacs Malgaches ou Sitam. L’origine des feux reste encore un mystère mais les dégâts étaient moins importants, d’après la responsable. Une partie du magasin d’entrepôt de feuilles de tabac était touchée par les flammes, heureusement et non toute l’usine. Les éléments des sapeurs-pompiers de la commune urbaine de Mahajanga étaient sur place pour circonscire les feux. Des bouches d’incendie existent au sein de la Sitam mais après trois heures d’intervention, la réserve d’eau était épuisée, alors que le feu n’était pas encore maîtrisé. Le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, a ainsi conseillé d’utiliser une motopompe. Cet incident n’aura pas d’impact sur la production de tabac pour la société et pour les filiales regroupées au sein de l’Impérial Tabac Madagascar, à savoir SOCTAM, SACIMEM et PROMODIM. Quatre régions produisent du tabac dont Sofia et Menabe ainsi que Boeny où sont implantées les sociétés SITAM et SOCTAM. Dans la région Vakinankaratra, la SACIMEM est spécialisée dans la fabrication de cigarettes. Par contre, à Anala­manga, la société PROMODIM s’oriente dans la commercialisation et la distribution des produits en provenance de la SACIMEM.