HANDBALL- IHF CHALLENGE – Le Nigéria et la Guinée super favoris

L’Akio de Madagascar U20 garçons s’envolera le 14 janvier prochain pour participer à l’IHF Challenge Trophy de Congo Brazzaville.

Prévu se jouer du 12-18 décembre, le tournoi de handball appelé l’IHF Trophy Continental se jouera du 16-20 janvier 2023 à Congo Brazzaville. Madagascar aura fort à faire devant les cinq pays africains qualifiés par zone notamment la Guinée championne de la zone II, le Nigéria, super favori du tournoi qui représente la zone III, le Congo pays hôte du tournoi qui défendra la couleur de la zone IV, le Rwanda qui est champion de la zone V, le Zimbabwe se battra au nom de la zone VI et Mada­gascar comme porte étendard de la zone VII.

Soucieux de faire bonne figure et tirant la leçon des défaites à la dernière sortie africaine de l’équipe nationa­le Akio senior dame, les sociétaires de l’équipe nationale malgache Akio continuent sans cesse leur préparation au gymnase de l’ANS Ampe­filoha, une à deux fois par jour selon la disponibilité du gymnase. Vingt joueurs sous la direction du coach Fania Galson s’entraînent sans

retenue et mouillent vraiment leurs maillots car ce qui les attend en terre congolaise n’est pas du tout une partie de plaisir.

Pour Zo Rasolofoson, secrétaire général de la fédération malgache de handball, il a expliqué que « le niveau des pays africains est très relevé notamment le Nigéria, la Guinée et le Rwanda. Le Nigéria et la Guinée sont super favoris mais nos joueurs sont prêts à relever le grand défi. Les joueurs issus de ces trois pays sont grands et costauds. Malgré cet état de fait, nos jeunes joueurs n’ont qu’un seul objectif : faire des bons résultats en prenant les matches un par un et pourquoi pas monter au moins sur les trois marches du podium », conclut-il.

Nostalgie

Du fait du regroupement de nos jeunes joueurs loin de leurs familles en cette période de fête, quelques joueurs ont été marqués par la nostalgie de l’absence de la famille. « La fédération malgache de handball a tout fait pour leur offrir les meilleures conditions possibles. Le moral est au beau fixe car les joueurs sont tous conscients qu’ils ont une mission importante à faire, celle de porter haut la couleur malgache en Afrique », a confié Zo Rasolofoson.

À titre de rappel, pour cette qualification à l’IHF Challenge continental, Les jeunes handballeurs de Madagascar ont surclassé facilement les jeunes handballeurs de Maurice sur le score de 37-22 pour la grande finale du match comptant pour la finale de la zone VII, le 27 novembre au palais des sports de Mahamasina. À moins de vingt jours du départ pour le Congo Brazzaville, tous les vingt joueurs en regroupement se portent à merveille. Toutes les paperasses sont presque réglées et la délégation n’attend que le jour du départ. La liste des 14 joueurs retenus pour faire le déplacement à l’extérieur sortira quelques jours avant le départ.