FOOTBALL – CHAN – Drogba quitte le groupe la nuit du samedi

Scandale à la veille du départ. Le sélectionneur Romuald Felix Rakotondrabe dit Roro a décidé de dénoncer l’incident. L’attaquant du Fosa Juniors FC, Tsilavina Fanomezantsoa alias Drogba parmi les vingt-six présélectionnés qui préparent la phase finale du championnat d’Afrique des nations a quitté le groupe et le centre technique de formation à Carion où les Barea Chan sont hébergés et suivent le regroupement, la nuit du samedi 24 décembre. «On nous a recommandé de collecter les passeports de chaque membre de la délégation en vue du Chan. Le sien n’était pas avec lui et vu qu’il vit seul, nous l’avons autorisé à sortir et aller récupérer son passeport. Je lui ai dit clairement qu’il devrait revenir avant 19h» relate le coach Roro. Ce dernier l’ a appelé le soir mais Drogba n’a jamais décroché alors que quand c’est ses coéquipiers qui l’appelaient, il décrochait.

«Il n’est revenu qu’à 22h, en moto avec quatre autre personnes dont deux hommes, une femme et un enfant… Je lui ai dit que ces autres personnes devraient quitter le centre ou si non il parte avec eux… et il a pris son sac et est parti avec eux » poursuit Romuald Rakotondrabe.

Scandale dans le groupe

Drogba, l’auteur du but de la qualification historique de Madagascar au Chan a été parmi les réserves des présélectionnés mais finalement appelé dans la liste des vingt-six qui poursuivent la préparation. «Je l’ ai gardé dans le groupe alors qu’on est en ce moment en train de soigner son mollet droit brûlé » rajoute Roro.

Les nouvelles ont fait le buzz hier matin dans l’émission radiophonique la matinale « Rivotra » de la Rdj. «C’est la Team média de la fédération qui nous a transmis les informations » a confié Fenosoa dit Bandy Akama, journaliste sportif de la radio. Joint au téléphone, le secrétaire général du club Fosa juniors FC, Ando Harivola a dit qu’il n’est pas encore au courant de ce scandale « alors que ce joueur a de l’avenir » regrette-t-il. Nous avons aussi essayé d’appeler le premier concerné, Drogba en personne. Il a décroché au deuxième appel mais nous a dit qu’il rappellera car il est encore occupé à faire quelques choses mais en vain. Roro Rakotondrabe n’a plus pour l’heure que quatre attaquants, qui vont combler le gap. On le saura très prochainement car la délégation quittera le pays à destination de la Tunisie le 2 janvier pour poursuivre la préparation et y disputer deux matches amicaux avant de débuter la phase de groupe contre les Black-stars du Ghana le 15 janvier.