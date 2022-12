Filohan’ny Repoblika Ben’ny Tanàna

Ny fitsabahan’ny Filohan’ny Repoblika, manakorontana ny fandaminana ezahin’ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo apetraka, dia endriky ny tsy fisian’ny Fitsinjarampahefana eto Madagasikara. Nasaina niala ny arabe antsoina hoe «Petite Vitesse» manolotra ny lalamby etsy Analakely-Tsaralalàna ireo mpivarotra amoron-dalana, izay efa nanomanana toerana hivarotany. Tampoka, satria hoe «fety», dia indro ny teny midina avy any amin’ny Filohan’ny Repoblika mandiso ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo. Tsy vao voalohany no isian’ny toe-javatra tahaka izao. Izay Filoha nifandimby teo dia nalaim-panahy hikopaka afo na hanisy sira na hanapo-drano izay nahandron’Antananarivo-Renivohitra. Resaka fotsiny ny hoe Fitsinjaram-pahefana : soa fa Antananarivo-Renivohitra no iharan’izao, ho hitam-poko hitam-pirenena, satria azo an-tsaina ny mety manjo ireo Tanàna hafa any an-tany lavitra Andriana : fahefana anarany fotsiny satria sady tsy omena fitaovana no atao fahirano ara-bola, ary salovanina andraikitra sy iadiam-boninahitra.

Fony mbola Ben’ny Tanànan’Antananarivo i Andry Rajoelina dia nitaraina tamin’ny hoe antsojay nataon’ny Filohan’ny Repoblika Marc Ravalomanana. Toy isan’ny nentina namoriana olona teny amin’ny kianjan’ny 13 mey ary moa izany ny taona 2009, ary niafara tamin’ny fanonganam-panjakana. Tsaroana ihany koa, tamin’i Marc Ravalomanana mbola Ben’ny Tanànan’Antananarivo, dia efa nisy fanelingelenana nataon’i Didier Ratsiraka, Filohan’ny Repoblika tamin’izany andro izany. Rehefa Ben’ny Tanàna dia mahay mitaraina, saingy rehefa tonga Filohan’ny Repoblika, tsy manova ny rafitra hisian’ny Fitsanjaram-pahefana fa mainka manararaotra manao ampihimamba ny fahefana rehetra. Izany no maha poakaty ilay hoe «Sata manokan’ny Tanànan’Antananarivo». Fiheverana diso hatramin’izay ny hoe mivangongo eto Antananarivo ny fahefana rehetra.

Miharihary izao fa tsy eto Antananarivo-Renivohitra no mivangongo ny inona, ankoatra ny olona tonga mirohotra avy amin’ny lafivalon’ny Nosy, fa eny Ambohitsorohitra sy Antaninarenina ary Iavoloha no «fanongoavam-pahefana». Efa notsoahina tamin’Antananarivo-Renivohitra ny fiadidiana ny Fokontany, izay ambaratonga fototra eto amin’ny Tanàna anefa. Dingana manaraka amin’ny famonoana ny Fitsinjaram-pahefana dia Filohan’ny Repoblika no sady Sefo Fokontany.