FÊTE DE FIN D’ANNÉE – Des femmes détenues aidées par la CUA

Cinq cent quatre-vingt femmes détenues ont été dotées de produits de première nécessité hier dans la Maison Centrale d’Antanimora. Les dons comprennent du Riz, des pâtes, des sacs de café ainsi que des biscuits en marge de la fête de fin d’année. Cette initiative a été prise par la CUA en collaboration avec l’équipe de l’Aumonerie Samaritana Tsara Fanahy. Cette association étant une association laïque et indépendante. Le but de l’association est de pouvoir aider les plus vulnérables comme les femmes détenues ou encore les familles en condition précaires ainsi que les malades ayant besoin d’aides pour se rétablir. “Il s’agit d’une initiative louable et les dons ne s’arrêteront pas dans les prisons mais s’étendront auprès des hôpitaux, des centres d’accueil et bien d’autres endroits”, indique le Pasteur Razafindramanitra Nestor, président de l’ASTF. La dotation de PPN aux détenues n’est pas une nouveauté puisque chaque année la CUA accorde un regard particulier aux prisonnières, en espérant qu’elles puissent se réinsérer socialement après leur détention.