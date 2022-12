DIANA – Vers un partage des avantages des ressources naturelles

Deux événements se sont successivement déroulés dans deux endroits la semaine dernière. Ancrés profondément dans le respect des us et coutumes locaux.

C’est avec joie, des chants et danses traditionnels comme le « Antsa Vakodrazana » que les associations des femmes locales ont animé les cérémonies de ritualisation de deux contrats de transfert de gestion des ressources naturelles au profit de deux communes rurales d’Antsaravibe-district d’Ambilobe et d’Andrafiabe-Antsiranana-II. Ancrées profondément dans le respect des us et coutumes locaux, ils ont vu l’implication des détenteurs des autorités traditionnelles, des représentants de l’administration forestière régionale et des représentants des maires des communes respectives.

En fait, les dates du 19 et 21 décembre 2022 dernières sont historiques pour les habitants de ces deux communes car elles ont marqué la signature du contrat de transfert de gestion des ressources naturelles renouvelables entre la direction régionale de l’environnement et du développement durable de la région Diana et les deux communautés de base (Vondron’olo Ifotony) dénommées « VOI KOFAMA » ou Kopaben’ny Fikambanana Ankarabe Mitsinjo Arivo et « VOI Fivoarana ».

Selon les explications, cette cérémonie de ritualisation constitue la dernière étape du processus de transfert de gestion des ressources naturelles aux communautés. La ritualisation constitue également un acte culturel spécifique représentant une sorte d’accord de partage d’une vision commune d’un futur souhaité pour la communauté toute entière.

Projet «Kobaby»

Ainsi, elle s’est concrétisée par le sacrifice de zébu qui devrait contribuer à élever la vision commune de gestion communautaire des ressources naturelles au niveau symbolique et spirituel et ainsi, la valider sur le long terme et la rendre difficile à désavouer.

L’initiative est soutenue par le projet « kobaby » qui a pour mission principale d’appuyer la conservation des ressources naturelles et le développement économique durable de la région Diana à travers le renforcement de ses aires protégées. Tout a débuté à Antsaravibe pour le transfert de gestion des Tsingy Mahaloka au VOI KOFAMA. Il s’agissait exactement de la signature du deuxième contrat de transfert de gestion de dix ans, après évaluation des résultats d’une période probatoire de trois ans qui a révélé une bonne gestion des ressources naturelles transférées. À titre de rappel, le projet Kobaby a soutenu cette communauté depuis son premier contrat en 2019 par l’organisation d’une visite-échange auprès du VOI AMI (Anja Miray, dans le district d’Ambalavao, région Matsiatra ambony reconnu pour accueillir plus de treize mille visiteurs par an et avoir été lauréat du prix Equateur Initiatives en 2012.

Situé en périphérie du parc national de l’Ankarana, le site des Tsingy Mahaloka, d’une superficie estimée à 324 hectares, présente une très grande potentialité écotouristique et un partenariat gagnant-gagnant avec le secteur privé, Iharana Bush Camp, qui a facilité la promotion du site au niveau international (5 000 visiteurs/an).

« Le projet Kobaby» considère que les revenus générés par l’écotourisme à base communautaire devraient réduire les pressions sur cette aire protégée, classée troisième en termes de nombre de visiteurs de la région Diana.