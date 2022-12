CONCERT – Un showcase afterwork avec Ayam, la poétesse

Organisé par Gasy tsara Agency, un show acoustique avec Ayam, la jeune Slameuse et poétesse se tiendra à l’hôtel le Pavé Antaninarenina ce vendredi à 20h. À marquer d’une pierre blanche. L’évè­nement réserve un moment de détente et de convivialité, permettant à tous les « worker » de se ressourcer en appréciant les titres phares de la Slameuse tels que « Tomorrow koa day » et « Mafy fa vitako ». Selon Mihaja Randria­nan­tenaina, la manager de Ayam, la soirée sera unique du fait qu’elle tombe en fin d’année. »La jeune artiste chantera une dizaine de morceaux lors de sa prestation qui durera environ une heure. Une animation DJ réchauffera Aussi l’ambiance » ajoute-t-elle. Ce concert n’est qu’un avant-goût de la grande fête lors de la nuit de la Saint Sylvestre au Palais des roses Imerintsiatosika le samedi 31 décembre à 20h30, où l’artiste sera accompagnée de l’orchestre Paps. De son vrai nom Randrianantenaina Nomen-Danja Miarivola, Ayam a démarré sa carrière musicale à l’incognito avec son single « Crush » en novembre 2019. « C’est durant son premier show en octobre 2020 qu’elle dévoile enfin son visage à ses fans. Depuis ce jour, l’artiste de 24ans n’a cessé de monter sur plusieurs scènes du Pays. À part chanter, elle œuvre aussi dans le développement personnel » déclare Mihaja. La jeune artiste se démarque grâce aux paroles de chansons qui sont une source de motivation et d’espoir pour la société mais surtout pour les jeunes. En ce moment, l’artiste possède plus d’une quarantaine de chansons. Tous ses titres sont inspirés de son entourage et de son vécu.