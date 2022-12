BASKETBALL – Ratsimizao anime un camp d’entraînement

De passage au pays, l’expatrié de Toulouse en France, Stanislas Ratsimizao anime un camp d’entrainement dédié aux jeunes joueurs du club Amicale sportive de Tanana­rive (AST). Le camp s’étale du mardi au vendredi à l’Insti­tution Ste Famille à Mahama­sina. Vingt-six jeunes basket- teurs de catégorie des U12, U14, U16 et U18 ont assisté à la première séance hier matin. L’après-midi a été dédié aux filles. «Nous avons travaillé les techniques basiques et fondamentales du basket, le dribble, la passe et le tir. Jeudi, nous aborderons la technique et la tactique, le basket de notre ère» confie Stanislas Ratsimizao, ancien joueur de l’AST dans les années 70. Ce technicien évoluait à l’époque au Dynamo de Fima, Sierra Majunga et aussi Fafifama Majunga après l’AST. Il a par la suite coaché le Cosmos Secren avant de partir évoluer en France en 2002 au Stade Marseillais université, à l’US électricité générale et dernièrement encadreur à l’école de Marseille M5 BB. «Les coaches assistent aussi au camp et poursuivront ultérieurement le suivi des jeunes pour atteindre une étape de plus haut niveau pour que les jeunes deviendront plus tard plus compétitifs» poursuit Stanislas Ratsimizao, titulaire du diplôme français d’entraineur régional. Stanislas n’est autre que le frère d’Olivier Ratsimizao, ancien entraineur du Cosfa et du GNBC, et entraineur national de l’équipe masculine lors des jeux des Iles (2003, 07, 11, 15) et l’Afrobasket Men 2011…