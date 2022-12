AUDIOVISUEL – Neuf stations TV et radio dotées de matériels par l’Unicef

Neuf stations, télévision et radio, répartis dans les six districts de la région Boeny viennent d’être dotées de matériels informatiques et audiovisuels jeudi dernier, par l’Unicef. La cérémonie officielle de remise de ces matériels s’était déroulée jeudi dernier à la résidence de la région Boeny, villa baobab au bord de la mer. Ce, en présence du représentant du gouverneur, le directeur de l’information et de la protection civile, colonel Vohason Mitovosoa, et du directeur régional de la communication et de la culture Boeny, Toky Armel Ranjatonantenaina. Le lot est composé de neuf tables de mixage, dix-huit micros ainsi que de de quatre-vingt et un câbles de micro. Ce don entre dans le cadre du renforcement de capacités des journalistes et à étoffer les équipements des stations médias à Boeny. Le Colonel Directeur de l’Information et de la Protection civile auprès de la Région (DIPC) a représenté le Gouverneur à la cérémonie de remise de ces matériels. « Ces matériels sont offerts aux médias pour améliorer le travail de sensibilisation et d’information du public. Pour qu’il soit toujours au courant de ce qui se passe tant au niveau régional que national. Ceci entraînera ainsi un changement de comportement social pour le développement », a souligné le colonel. Ces matériels étaient obtenus grâce à la collaboration de la Plateforme C4D/SBC (communication pour le développement / Social behaviour change) Boeny et du Ministère de l’Intérieur et de la décentralisation avec l’UNICEF Madagascar. La région Boeny, par le biais du gouverneur, président de la Plateforme CD4/SBC, s’était occupée du transport de ces matériels à Mahajanga.