AMBATOBOENY – Il tue son propre frère

Grave. La brigade de la gendarmerie de Sitampiky, à Ambatoboeny, a ouvert une enquête sur un fratricide. L’auteur est maintenant en garde à vue pour être soumis à un interrogatoire et présenté au parquet de Mahajanga. Le crime a été commis dimanche, aux alentours de 21 heures, à Ambodibongo-Antsoherikely, commune rurale de Sitampiky. La victime, âgée de 31ans, a fait des libations après avoir célébré la Nativité. Sous l’emprise de l’alcool et pour une raison futile, il s’est vivement disputé avec son frère. Hors de lui, ce dernier a saisi une hache pour le frapper. Il a porté un coup à sa tête et la lame s’est profondément enfoncée dans son crâne. Le trentenaire n’a pas survécu à ses blessures. Son frère a pris la poudre d’escampette après avoir perpétré l’irréparable. Pourtant, il n’est pas allé très loin et s’est fait arrêter par les gendarmes. Il a immédiatement été évacué du lieu pour sa sécurité et a été enfermé à la brigade en attendant son transfert au parquet. L’ordre public reste calme. La dépouille du défunt a été remise à sa famille après le constat du médecin.