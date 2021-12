Tombola sociale – Shell fait des heureux

Ils seront à la fête. Et pour une année entière. Vivo Energy Madagascar, la société qui distribue et commercialise les carburants et lubrifiants de la marque Shell à Madagascar a procédé mercredi au tirage au sort des gagnants de la Tombola Shell 2021 organisée dans le cadre de la campagne de fin d’année «Iantohan’ny Shell ny fiainanao mandritry ny herintaona». Cette campagne a permis aux clients utilisateurs de cartes Shell ainsi que de cartes Visa de participer à la tombola qui a débuté le 1er octobre et s’est terminée 11 décembre.

Les clients les plus chanceux ont gagné des lots équivalant à la prise en charge des dépenses annuelles d’un ménage. Difficile de faire mieux. Un an de salaire pour le couple marié. Un an d’allocation logement pour la famille. Un an de carburant pour la famille. Un an d’allocation d’aide scolaire. Un an de contribution aux dépenses en eau et électricité. Un an de contribution aux frais médicaux pour la famille. Un an de courses offertes. Et le gros lot, ni plus ni moins que la combinaison des sept.

« À titre de rappel, pour y participer, nos clients étaient invités à acheter un minimum de 50 000 ariary de carburant Shell en payant par Carte Shell ou Carte Visa. Un ticket leur a été remis après chaque achat et une fois rempli ,le ticket était versé dans une urne déposée sur chaque station participante. Tous les tickets des participants ont été rapatriés à Antananarivo sous le contrôle de la police des jeux. Il est à noter que le mode de tirage s’est fait par un tirage direct de tickets des participants », déclare un responsable de cette trouvaille inédite.

Soixante-trois stations Shell ont fait l’objet de cette campagne dont la liste était affichée sur toutes les stations Shell de Madagascar.

Le tirage a eu lieu le 23 décembre à la Station Shell Ankadiaivo By Pass. Les gagnants ont été présentés publiquement vendredi à la Station Shell Ankadiaivo By Pass à 15 heures.