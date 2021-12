Toliara II – Un nouvel hébergement de luxe s’installe

Une maison d’hôtes de luxe voit le jour dans le fokontany de Betsibarika, à Madiorano, dans le district de Toliara II. Il est situé à 36km de Toliara sur la RN9. Cette nouvelle réalisation entre en concurrence avec la vingtaine d’établissements hôteliers installés sur le littoral nord, depuis Ifaty jusqu’à Ambolomailaka.

La nouvelle construction est la propriété d’un couple d’étrangers, mais elle est gérée par l’École du Tourisme Vattel. « C’est l’un des établissements situés hors de la capitale qui est géré par notre école de formation. Le personnel est composé de sortants et apprenants de Vattel », explique Faly Ramakavelo, directeur de l’école de formation en Tourisme Vattel.

L’école mise sur la beauté du paysage de cette partie de Toliara qui attire des touristes locaux et étrangers à la recherche de chaleur, de mer et de belles plages. La maison d’hôtes, pied dans l’eau, dispose de deux suites, d’un restaurant, d’un grand séjour, d’un espace biblio thèque e t détente, et d’une piscine à débordement. Mais la maison d’hôtes cible une clientèle très particulière. La nuitée coûte relativement cher.