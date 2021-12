Saison des pluies – De violents orages en vue

La direction générale de la Météorologie appelle les habitants des terres centrales à rester vigilants. Des tonnerres, des éclairs sont attendus, cette semaine, en plus des pluies abondantes. « Les orages pourraient être un peu violents », communique-t-elle, dans la tendance de la semaine, publiée, hier. La période estivale est favorable à la foudre. « Elle est générée par une instabilité atmosphérique », explique Lahatra Mampionona, technicien auprès de la direction générale de la Météorologie.

Ces foudres peuvent être dangereuses. Elles peuvent détruire des appareils électroniques, générer du feu et, pire, tuer. Pas plus tard que pendant le réveillon de Noël, dix personnes meurent foudroyées dans une église catholique de Tsiroanoman­didy, et dix autres ont été blessées.

La Météo recommande à tous de débrancher les appareils électroniques, d’éviter de toucher l’eau dans la salle de bain, de rester loin de la fenêtre, et d’éviter l’utilisation des téléphones fixes. Les téléphones portables peuvent être utilisés, s’il y a une urgence. Pour ceux qui se trouvent à l’extérieur, il est recommandé de ne pas s’approcher ou de toucher des objets en fer, comme le parapluie, la pelle, le s poteaux électriques. Mais aussi, de ne pas s’approcher d’une autre personne et de ne pas se tenir main dans la main. Il est, également, déconseillé de rester sous un arbre. Pour ceux qui se trouvent dans un véhicule, la Météo exhorte de couper le moteur, de fermer toutes les vitres et de ne pas rester sous un arbre.

Au cas où une personne est foudroyée, la Météo préconise le massage cardiaque, avant de l’évacuer à l’hôpital. « Il n’est pas dangereux de toucher une personne foudroyée », précise la Météo. Par contre, toucher les objets foudroyés est déconseillé.