Perspectives – 2022 une année charnière

Une allocution présidentielle est attendue soit pour la fin d’année, soit pour le nouvel an. Un discours pour présenter le bilan de l’année écoulée, mais qui donnera le ton, également, de la nouvelle année et du reste de son mandat.

Une année charnière. L’année 2022 sera décisive sur le plan politique. Il s’agit de la dernière année avant 2023 qui sera une année électorale par excellence, puisque s’y tiendra la prochaine élection présidentielle.

Pour l’heure, le gouvernement est en vacances. Seulement, le discours de fin d’année ou de début d’année de Andry Rajoelina, président de la République, sera l’événement politique principal des prochains jours.

Il est certain que le chef de l’État fera un bilan de l’exercice 2021, mais son allocution donnera le La des actions de son administration pour 2022. Et l’année prochaine sera déterminante, surtout pour la concrétisation de ses Velirano.

Lors de sa visite à Ampefy, au début du mois, Andry Rajoelina a déclaré que l’heure est à l’action. Des mots qu’il a réitérés lors d’un déplacement à Soanierana Ivongo, quelques jours plus tard. Le locataire d’Iavoloha compte, visiblement, appuyer sur l’accélérateur pour concrétiser ses engagements de campagne. Le défi qu’il se fixe est la concrétisation de ses Velirano durant son quinquennat. Il ne reste plus que deux ans avant l’échéance du mandat présidentiel et il y a encore beaucoup à faire.

Durant cette année 2021, dès que la situation sanitaire s’est apaisée, le Chef de l’Etat a enchaîné les tournées pour lancer ou inaugurer des projets d’infrastructures. Seule­ment, d’importants projets comme la nouvelle ville Tanamasoandro, dont la première partie est prévue être livrée pour 2023, attendent d’être officiellement lancés. Il y a d’autres projets de grande envergure comme le transport par câble de 13 kilomètres, à Antananarivo, qui devra être opérationnel en 2023, également.

Année pré-électorale

La pandémie causée par le coronavirus a quelque peu bouleversé les plans d’action de l’administration Rajoe­lina dans la concrétisation des Velirano présidentiels. Outre le planning, la question du financement a, également, été chamboulée. À entendre les discours et démarche du chef de l’État, toutefois, il est confiant dans la concrétisation de ses engagements dans le délai imparti, c’est-à-dire, avant la fin de son quinquennat.

Outre la concrétisation des Velirano, l’État devra aussi s’appliquer à redresser la situation socio-économique mise à mal par la crise sanitaire. Une crise qui ne semble pas s’atténuer.

Après quelques mois d’accalmie, le taux de contamination au coronavirus repart à la hausse, en effet. Et selon les sources médicales, en ce début de cette nouvelle vague qui ne dit pas son nom, le virus se propage plus rapidement que lors des deux précédentes.

Comme dans le reste du monde, il faudra composer avec la Covid-19 dans les actions de développement et concrétisation des engagements. Outre le protocole de soin appliqué dans le pays depuis le début de la pandémie, les experts s’accordent sur le fait que la vacci­nation est une des clés pour reprendre une vie normale.

Seulement, il y a aussi, les effets de la pandémie sur le marché international. Des aléas qui entraînent des inflations sur quasiment tous les produits d’importation. Une hausse du coût de la vie qui met à mal la résilience des ménages malgaches.

Booster la production locale et l’industrialisation sont les solutions mises en avant par l’État pour renverser la tendance inflationniste. Des projets qu’il faudra rapidement concrétiser. Outre apaiser la tension économique, solutionner l’inflation aidera, aussi, à apaiser une crispation sociale latente.

Surtout que les problèmes récurrents d’approvisionnement en eau et élec­tricité ne font que renforcer la grogne populaire. Une situation crisogène causée par le gouffre économique à la Jirama et que les aléas climatiques risquent d’accentuer.

Les prévisions météorologiques ne sont pas optimistes. Le taux de pluvio­métrie durant cette saison des pluies risque d’être faible. Le manque d’eau serait, en partie, la cause de l’insuffisance d’approvisionnement en électricité et en eau courante dans plusieurs grandes villes. Il est probable que les choses ne s’arrangent pas en 2022.

La sécheresse qui est la cause de l’insécurité alimentaire chronique dans le Sud, non plus, risque de se renforcer. L’émergence du Sud, justement, est l’un des plus grands défis à concrétiser pour le chef de l’État.

À part les défis socioéconomiques dans une conjoncture sanitaire et climatique compliquée, l’admi­nistration Rajoelina devra, aussi, tenir compte des enjeux politiques. Les manœuvres de ces derniers mois annoncent que l’arène politique sera bouillonnante l’année prochaine.

Toutes les écuries et potentiels candidats à la présidentielle se lanceront dans la précampagne. La refonte de la liste électorale, un impératif légal, et d’éventuelles réformes du cadre juridique des élections risquent d’électriser un peu plus cette année pré-électorale.