Météo – De fortes pluies prévues en fin d’année

Après tant d’attente, la pluie est, enfin, tombée. Des pluies et averses orageuses estivales sont attendues presque sur la majeure partie de l’île sauf sur le Sud-Ouest, le Sud et Nord-Est, cette semaine, selon les prévisions de la direction générale de la Météorologie. « Nous attendons des pluies assez abondantes, jusqu’à vendredi. Nous confirmerons, demain (ndlr: ce jour), si la fin d’année et le nouvel an seront, également, arrosés », explique Lahatra Mampionona, prévisionniste, hier.

La saison pluvieuse a tardé cette année, prévue à la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre pour plusieurs régions, dont Analamanga. Mais la pluie n’est pas tombée. « La Zone de convergence intertropicale (ZCIT) qui est favorable à la formation de pluie, n’est pas encore en place. Les impacts du changement climatique se font sentir et des perturbations sont observées », cite ce technicien, pour expliquer le re tard du début de la saison pluvieuse, au centre.

Tarissement des sources

Le ministère de l’Eau, de l’hygiène et de l’assainissement et la Compagnie nationale d’électricité et d’eau (Jirama) ont organisé plusieurs opérations de pluie provoquée à Antananarivo, à Amoron’i Mania et à Matsiatra Ambony, aux mois de novembre et décembre, avec l’appui de la direction générale de la Météorologie. L’approvisionnement en eau a été perturbé dans ces régions, à cause du tarissement des sources d’eau, provoqué par le manque crucial d’eau de pluie. Les activités agricoles souffrent, également, de ce manque de pluie. Le ministère de l’Eau, de l’hygiène et de l’assainissement prévoit d’organiser d’autres opérations de pluie provoquée, pour faire face « au stress hydrique ».

Malgré ce retard du début de la saison pluvieuse, les précipitations seront suffisantes sur les Hautes terres centrales, au Sud-Est, au Nord-Ouest, à l’Ouest, et abondantes au Sud et Sud-Ouest, en ce mois de décembre, au mois de janvier et au mois de février, selon les perspectives climatiques pour la saison chaude et humide 2021-2022, établies par les techniciens de la direction générale de la Météorologie.