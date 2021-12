Lutte contre la famine – L’Indonésie offre 150 000 dollars à Madagascar

Le gouvernement indonésien répond à l’appel lancé par le gouvernement malgache, en faveur de la population du Sud. Il a mobilisé une assistance humanitaire en urgence, d’un montant de 150 000 dollars américains. Cette aide devrait contribuer à alléger la famine qui sévit dans le Sud et à aider la population vulnérable face aux effets de la sécheresse dans le grand Sud de Madagascar. La signature de l’accord de la subvention s’est déroulée le 22 décembre, à l’ambassade de l’Indonésie, en présence du professeur Hanta Marie Danielle Vololontiana, coordinatrice nationale de l’Office national de nutrition (ONN) et du directeur général du financement et de la gestion des risques, Lucky Afirman.

Le document de l’accord de subvention a été remis par le Chargé d’Affaires en pied de la République d’Indonésie à Antananarivo, Benny Yan Pieter Siahaan, à la Coordinatrice Nationale de l’ONN.