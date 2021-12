Face à la pandémie – Appel à la vaccination anti-Covid

La vaccination est la solution. En substance, tel est le message martelé par Hery Rajaonarimampianina, ancien président de la République, dans une vidéo publiée, vendredi. Dans ce message multimédia où il présente ses vœux de Noël à la Nation, l’ancien Chef d’État a insisté sur la vaccination comme solution idoine pour lutter contre la pandémie causée parle coronavirus. Une solution sanitaire, mais aussi, une solution économique à l’entendre. «Qu’importe les divergences d’idées concernant la vaccination, elle est la meilleure option pour préserver la santé publique et assurer une relance économique rapide», déclare l’ancien Président.

Soutenant que les effets de la Covid-19 sont moins dangereux chez les personnes vaccinées, que chez les non-vaccinées, HeryRajaonarimampianina réitère son appel à la mise en place «d’une task force», par l’État, afin de renforcer la mobilisation de la population à se faire vacciner. «En tant qu’île, le vaccin est important pour les relations internationales de Madagascar», ajoute-t-il. À l’entendre, «qu’ importe les mesures qui seront prises», sans une vaccination de masse, «le pays se fermera de lui-même au monde».

Sur sa lancée, l’ancien Chef d’état ajoute que la conjoncture actuelle doit amener à une introspection et une remise en question chez la population, mais également, les dirigeants. Il déclare, «l’histoire témoigne que les Malgaches ont toujours fait preuve de résilience et se sont toujours relevés dignement face aux difficultés». Il requiert des dirigeants, par ailleurs, qu’ils s’appliquent à apaiser le quotidien des ménages parla lutte contre l’insécurité, la hausse du coût de la vie et, également, «en permettant l’accès aux besoins de base que sont l’eau et l’électricité».