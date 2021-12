Délestage – La coupure de courant fait des victimes

La coupure d’électricité a tué des porteurs du virus de Covid-19. Des proches de ces victimes du délestage témoignent.

À 42 ans, un homme meurt de la Covid19, le jour de Noël. Il a été victime du « délestage », selon les témoignages de ses proches. « Il commençait à avoir de la difficulté à respirer, la nuit du 24 décembre. Nous l’avons emmené à l’hôpital, le lendemain matin. À Anosiala, on nous a demandé d’aller au Village Voara, car, paraît-il qu’il n’y avait plus de place pour les personnes qui avaient besoin d’oxygène. Notre malade a été admis au centre de traitement de Covid-19 (CTC) à Andohatapenaka, où il a été sous oxygène. Puis, l’après-midi du 25 décembre, son état s’aggravait. Il avait de plus en plus de difficulté à respirer. On l’a transféré dans une autre salle. Puis, vers 16 heures, il y a eu une panne de courant. La coupure persistait, le carburant aurait été à sec. Mon frère ne s’en est pas sorti. Il meurt, une trentaine de minutes après le déclenchement de la coupure », témoigne une proche de la victime, qui ne s’attendait pas à sa disparition.

« Il a effectué un test le 23 décembre, car il a présenté des symptômes, comme des maux de gorge et de la toux. Le résultat du test était positif. Il pouvait encore marcher, le samedi matin, puis, l’après midi, il meurt. Il était diabétique, peut-être est-ce ce qui a aggravé sa maladie. », regrette-t-elle. Sa famille dénonçait d’autres abus. Quelqu’un aurait volé son pantalon, à la morgue.

Aérés manuellement

Une femme porteuse du virus de Covid-19 aurait, également, succombé chez elle, à cause du délestage. « Elle était dépendante d’un concentrateur d’oxygène. Elle a arrêté de respirer, suite à une longue coupure d’électricité», indique notre source.

Le délestage a, donc, fait au moins deux victimes chez les porteurs du virus de Covid-19 à Antananarivo, pendant le week-end. D’autres ont failli perdre la vie, à cause de cette coupure de courant, dans les hôpitaux. « On nous a aérés, manuellement. », témoigne une personne qui développe la forme grave de la maladie, prise en charge dans un grand hôpital de la capitale.

Beaucoup se sont plaints de cette coupure d’électricité, ce week-end. Face à cela, la Jirama a renforcé les systèmes d’alimentation en électricité, dans tous les centres de prise en charge de Covid19, depuis dimanche. Les quartiers dans lesquels il y a un hôpital ne devraient-ils pas, automatiquement, être épargnés par une panne de courant? L’existence d’un groupe électrogène fonctionnel et qui démarre automatiquement, dès qu’il y a une panne, ne devrait-il pas être impératif dans tous les hôpitaux? Et qu’en est-il de ceux qui suivent des traitements à domicile? Hier, des pannes de courant ont été encore constatées dans quelques hôpitaux. « Cela s’allume, s’éteint, se rallume, s’éteint, et ainsi de suite. J’ai utilisé une bouteille d’oxygène, aujourd’hui (ndlr: hier). Je ne sais pas ce qui va se passer, lorsque ce sera épuisé », s’inquiète une femme hospitalisée à cause de la forme grave de la Covid-19.