Toliara – Un avion court-circuite en vol

Plus de peur que de mal. C’est ainsi que le commandant de l’aéroport de Toliara explique la situation d’hier dimanche. Un vol à destination d’Antananarivo au départ de l’aéroport d’Andra­nomena à Toliara a vite fait d’atterrir après quelques minutes seulement du décollage. « L’appa­reil a rencontré un court-circuit. Il n’y pas eu d’incendie ni de dégât majeur » rassure le commandant, sans donner plus de détails. Un court-circuit qui aurait donc obligé l’avion à revenir à Andrano­mena. Les passagers sont ainsi contraints d’attendre le prochain vol de ce jour pour pouvoir regagner la capitale et sont indiqués être casés dans des hôtels hier.