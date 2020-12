Météo – Chalane s’est affaibli

Les vents apportés par le cyclone Chalane continuent de s’affaiblir. Les rafales de vents de 40 à 50 kilomètres à l’heure qui l’accompagnent ne toucheront plus que quelques zones. Il s’agit du bulletin spécial sur le cyclone Chalane, établit par les techniciens de la direction générale de la Météorologie, hier à 16 heures.

Avec cette rétrogradation du système, les vigilances post-aléas sont levées pour les districts de Toamasina I et II, de Fenoarivo Atsinanana, de Vavatenina, d’Analanjirofo, de Moramanga, d’Alaotra Mangoro, de Brickaville, de Vatomandry. Mais le cyclone continuera à apporter des pluies de l’Est à l’Ouest, et à impacter le temps sur une grande partie de l’île, sauf à Androy et à Atsimo Andre­fana.

L’œil du cyclone a été localisé dans le district de Fenoari­vobe, hier à 16 heures. Il se déplace vers l’ouest-sud-ouest, avec une vitesse de 20 kilomètres à l’heure. Ce système est prévu sortir en mer sur les côtes de Menabe, ce jour.