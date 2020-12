Intempéries – Mise en place d’un centre de gestion cyclonique

Aux aguets. Le cyclone Chalane ouvre le bal de la saison cyclonique. Les vents et les pluies qui l’accompagnent ont balayé et arrosé une bonne partie du pays durant le week-end. Pour parer à toute éventualité et augmenter la réactivité de l’Armée, un Centre opérationnel et de gestion cyclonique est créé auprès du ministère de la Défense nationale, samedi.

Selon un communiqué de presse partagé, hier, le Centre opération et gestion cyclonique est chargé de centraliser les informations relatives aux intempéries et de les faire remonter aux responsables concernés. La nouvelle entité mise en place au département de la Défense nationale est opérationnelle 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Elle déclenche, également, les interventions des éléments de l’Armée pour venir en aide aux sinistrés.