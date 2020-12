Entreprise – Ravinala Airports auprès les communes d’Ivato

Respect et entraide. Le concessionnaire des aéroports d’Antananarivo et de Nosy Be a honoré sa responsabilité sociétale, à l’endroit des communes périphériques de l’aéroport, la semaine dernière.

Ainsi, en plus de la remise des tables bancs à l’EPP et au CEG d’Ivato Village, Ravinala Airports a aussi effectué une distribution de vivres aux familles vulnérables des communes d’Ivato, Talatamaty, Anosiala et Ambatolampy Tsimaha­fotsy.

En tout, deux tonnes de riz, une demi-tonne de sucre et plus de quatre cents litres d’huile ont été distribués à un demi-millier de ménages.

« L’entreprise a effectué ces actions dans le cadre de sa politique sociale. Une action qui s’inscrit dans la continuité, dans la mesure où ces quelques centaines de familles bénéficient régulièrement de ces actions au cours de l’année » explique Felana Ratsimbazafy directrice Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement et Management de Ravinala Airports.