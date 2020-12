Cyclone – Chalane moins dévastateur que prévu

Le cyclone Chalane est sur le sol malgache, depuis hier. Il n’y a eu aucune perte en vie humaine, selon les derniers bilans du Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes.

Plus de peur que de mal. Le cyclone Chalane n’a pas fait de dégâts majeurs. « Il n’y a pas de blessés ni de perte de vie humaine, pas de sinistrés dans les sites d’évacuation jusqu’à présent », a déclaré le Bureau national de la gestion des risques et catastrophes (BNGRC), hier matin. Ce bilan n’a pas évolué, hier soir.

Le système a été rétrogradé au stade de dépression tropicale, avant son atterrissage au sud de Fenoarivo Atsinanana, le 27 décembre, à 1 heure du matin, avec des vents moyens de 50 kilomètres à l’heure et des rafales de vents autour de 70 kilomètres à l’heure. Ces vents ont fait tomber quelques arbres et quelques poteaux de la Jirama, à Fenoarivo Atsina­nana et à Toamasina. Un arbre est tombé sur une maison à Ampasipotsy Fenoarivo Atsinanana, d’après le rapport du ministère de la Défense nationale. Deux ou trois « vieilles » maisons se sont effondrées dans la ville de Toamasina, selon le BNGRC. Mais tous ces accidents n’auraient provoqué ni blessé ni tué.

Les fortes pluies qui accompagnaient Chalane sur le littoral Est ont, par contre, inondé toutes les zones basses de la ville de Toamasina. Dans la nuit du samedi au dimanche, vingt-quatre familles à Ambohijafy ont quitté leurs maisons pour se placer dans le site d’hébergement de l’arrondissement d’Ankirihiry.

Diarhée à craindre

« Le niveau de l’eau arrivait jusqu’au genou dans certains quartiers comme à Ankirihiry, à Andranomadio. L’eau a même envahi des maisons. Heureusement, le niveau de l’eau a vite baissé dans plusieurs quartiers, ce matin», indique Jacob, point focal du BNGRC à Toamasina.

Dès le soleil levé, près de soixante-dix sinistrés ont quitté le site d’hébergement et sont rentrés chez eux. Hier en fin d’après-midi, des quartiers restent inondés, comme ceux à Ampanalana, à Andra­nomadio. Mais les habitants refusent de quitter leurs maisons. Les plus affectés auraient rejoint des proches qui ne sont pas touchés par les inondations. « Plusieurs personnes devraient se déplacer. Mais c’est une honte de se trouver dans un site d’hébergement, à Toamasina. Ils préfèrent rester chez eux pour sécuriser leurs biens », ajoute Jacob, pour expliquer l’inexistence de sinistrés dans les sites d’hébergement.

Une épidémie de diarrhée serait à craindre. L’obs­truction des canaux d’évacuation, suite au non-curage des canaux et la construction sur des canaux, expliquerait cette montée et la stagnation des eaux dans la ville de Toama­sina. La question se pose: s’est-on assez préparé à l’arrivée de ce cyclone? Dans une publication du BNGRC, hier matin, dans le cadre de la constatation des premiers dégâts, du passage de Chalane par les autorités à Toamasina, il est indiqué : « Le curage des canaux n’attendrait pas ». Ces travaux de curage ne devraient-ils pas être effectués avant le passage d’un cyclone? Chalane a été plutôt modéré. Mais la direction générale de la Météorologie a annoncé, au mois d’octobre, que « l’on peut s’attendre à des puissants cyclones », durant la saison 2020-2021.