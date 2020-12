Coronavirus – Crainte sur le nouveau variant de Covid-19

La nouvelle souche du coronavirus circule en Europe. Des professionnels de santé à Madagascar appréhendent l’arrivée de ce virus.

Des professionnels de santé craignent l’arrivée d’une nouvelle souche de coronavirus à Madagascar. Parmi les quatre vingt-et-un nouveaux porteurs du virus rapportés par le centre de commandement opérationnel (CCO), hier, trois sont des cas importés. Ils sont arrivés par les vols de rapatriement spéciaux, organisés dans le cadre de ce mois de festivités. « Le risque qu’un nouveau variant de la Covid-19 circule à Mada­gascar existe, avec l’arrivée des personnes en provenance des pays où ce virus circule fortement », indique un médecin. « Ce virus se propage plus rapidement que celui que nous avons déjà connu à Madagascar », ajoute notre source. Plusieurs pays en Europe sont touchés par cette mutation du virus de Covid-19, à savoir la France, l’Espagne, l’Alle­magne, la Suisse, l’Italie, le Royaume-Uni. Pour le cas de Madagas­car, il serait difficile de le détecter.

Au niveau du ministère de la Santé publique, des mesures sont prises pour éviter ce risque. Tous les passagers en provenance de l’étranger effectuent des tests de dépistage à leur arrivée et sont confinés, en attendant, le résultat. Les personnes testées positives doivent être hospitalisées et suivent des traitements.

Formes graves

Ces mesures ont été prises, au mois de mars, notamment lors des derniers vols en provenance de France. Malgré cela, le virus a trouvé le moyen de s’échapper et de se propager dans la communauté.

Près de dix mois après l’arrivée du virus de Covid-19 à Madagascar, il continue à circuler. Dans la semaine du 19 au 25 décembre, quatre vingt-et-un nouveaux cas sont enregistrés. Des cas qui se répartissent dans six régions: trente-trois à Diana, vingt-six à Analamanga, treize à Matsiatra Ambony, trois à Vakinankaratra, deux à Amo­ron’i Mania et un à Boeny. Avec ces nouveaux cas, deux cent vingt-cinq sont en cours de traitement. Si la plupart de ces cas sont « asymptomatiques », dix-huit présentent des formes graves: les onze sont hospitalisés à Antanana­- rivo, deux à Vakinankaratra et cinq à Matsiatra Ambony. Une personne qui a présenté la forme grave de cette maladie a succombé à Anta­nanarivo, la semaine passée, selon toujours le rapport du CCO. Ainsi, deux cent-soixante-et-un cas de décès de Covid-19 sont notifiés en dix mois.