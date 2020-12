Consommation – Le contrôle strict des prix des PPN s’intensifie

Les autorités tentent de mettre des balises sur les prix des PPN. Les mesures de contrôle continuent en cette période cyclonique.

Arrivant avec la période cyclonique, la période de soudure a tendance à provoquer la hausse des prix au niveau des produits de première nécessité. Face à ce contexte, la direction du commerce intérieur du ministère de l’Industrie du commerce et de l’artisanat continue de mettre e n vigueur les mesures de contrôle et de suivi des marchés, à l’instar des récentes descentes dans les marchés populaires d’Ivato et de Talatamaty, en fin de semaine.

« Avant de sanctionner, nous procédons à la vérification de toutes les pièces justificatives et autres facturations chez les détaillants et les grossistes. Si ces paperasses sont en règle et que malgré cela, les commerçants vendent le riz à un prix élevé car ils ne peuvent faire autrement, dans la mesure où ils ont acheté ce riz au prix fort chez leurs fournisseurs, nous priorisons les conseils avant toute chose et n’envisageons les sanctions que pour ceux qui récidivent » explique Gilchrist Rakotoson, directeur du commerce intérieur.

Le prix du « vary gasy » ainsi que celui du « makalioka » observent une hausse tant sur les ventes en gros qu’au détail. L’année dernière à la même époque, l’observatoire du riz (odr) affichait le prix du makalioka à environ 1 800 ariary le kilo. Actuellement ce même type de riz n’est accessible qu’à partir de deux mille ariary le kilo. Certains commerçants abordés par les autorités, lors de la descente, expliquent que l’une des raisons de cette hausse, est la disparition du riz blanc importé sur la totalité du marché local. Le makalioka figure parmi les types de riz les plus consommés.

Baisse

« Cela fait des mois que nous n’avons ni reçu, ni trouvé de stock de riz de luxe, du riz blanc importé. Une période qui coïncide avec les mesures de l’État sur les aides pour les plus démunis lors du confinement. Le makalioka a ainsi pris place dans les paniers, son prix a augmenté tout naturellement» déplore ces mêmes commerçants. En général, dans la capitale, les prix sur le marché restent élevés malgré les mesures d’importation du riz blanc à 25% de brisure, effectuées par les autorités pour réguler les prix sur le marché local.

Ce riz importé par les autorités se vend aux prix qu’elles imposent. Cependant, les prix des autres variétés de riz restent inchangés. L’effet escompté par les autorités d’inonder le marché et d’attendre que les prix baissent d’eux mêmes n’a pas encore eu lieu, pour le moment. «Une baisse du prix du riz local peut être envisagée dans les prochaines semaines en raison de l’arrivée du riz de première récolte » annonce un grossiste de Talatamaty. Depuis le lancement de l’opération «Vidin’entana» au mois de novembre, les agents de contrôle du MICA ont effectué une vingtaine de descentes, rien que pour la capitale.