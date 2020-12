Calendrier – Des jours fériés tombent un lundi

Des longs week-ends seront prévus pour l’année 2021. Plusieurs jours fériés tombent un lundi. Le 8 mars, journée internationale de la femme et qui est observée par les femmes seulement, est un lundi. Le 29 mars, jour des Martyrs, sera un lundi. Mais il y a aussi les grands classiques, le lundi de Pâques, sera pour le 5 avril et le lundi de Pentecôte, le 24 mai. La fête de la Tous­saint, un premier novembre, sera, également, un lundi. Le début de cette année sera le premier long week-end de l’année. Le 1er janvier tombe un vendredi. Ce qui permettra à des familles de partir en escapade ou de faire des sorties improvisées, pour faire le plein d’énergie, afin de bien commencer l’année.

Par ailleurs, cinq des jours fériés que proposent l’année 2021, tombent en week-ends. Le 1er mai, fête du Travail, est un samedi, il en sera de même pour la fête de l’Indé­pendance, le 26 juin et le jour de Noël, le 25 décembre. À part le dimanche de Pâques et le dimanche de Pentecôte, le 15 août, l’Assomption, sera, aussi, un dimanche. L’Id Al-Fitr et l’Id El Adha, des fêtes musulmanes seront des journées chômées et payées. Les dates ne sont pas encore fixées.