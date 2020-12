Ankao – Tom Cruise rencontre le couple présidentiel

Chose dite, chose faite. La rencontre entre Andry Rajoelina, président de la République, et l’acteur mondialement connu Tom Cruise a bien eu lieu durant le weekend. Le couple présidentiel s’est envolé pour Antsira­nana, afin de joindre par hélicoptère, ensuite, l’île d’Ankao, samedi.

Comme annoncé, l’écolodge ultramarine Miavana Resort a été le théâtre de la rencontre entre le chef de l’État et le visage de la saga Mission impossible. Situé sur l’île d’Ankao qui figure dans le Top 5 des destinations insulaires en Afrique, Miavana Resort correspond à l’image que l’État veut donner au tourisme à Mada­gascar. Un des challenges affirmés par Andry Rajoelina durant sa campagne électorale est, en effet, de booster le tourisme de luxe en osmose avec la nature unique et paradisiaque qui fait la renommée mondiale de Madagascar.

Outre le calme du site, Tom Cruise et sa suite ont certainement pu profiter de la diversité de l’écologie sous-marine qui entoure l’île d’Ankao. Le fait que la superstar ait choisi la destination Madagascar pour se ressourcer avant de reprendre le tournage du prochain volet de Mission impossible et en pleine pandémie de la Covid-19 est un coup de pouce non négligeable pour la promotion du tourisme. La Grande île, et particulièrement, ses stations balnéaires sont relativement épargnées par le coronavirus.