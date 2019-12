Ivato – Viol dans une double attaque armée

Trois bandits munis d’armes blanches ont attaqué des foyers à Mandrosoa Ivato le 24 décembre. Une petite fille a été victime d’agression sexuelle.

Un trio criminel a insufflé la terreur à Mandrosoa Ivato la veille de Noël. En l’espace de deux heures, la bande armée a assailli deux foyers. Une fillette de douze ans a été victime d’abus sexuel lorsque le gang a commis cette double attaque à main armée. Le premier forfait a été perpétré aux petites heures vers 3 heures du matin. Les malfaiteurs ont pénétré dans la maison prise pour cible en fracturant une porte.

Sitôt à l’intérieur, les bandits ont menacé avec leurs armes le couple, piégé dans son propre domicile. D’après les informations communiquées, les bandits ont ligoté le chef de famille. Ils ont ensuite mis à sac la maison pour faire main basse sur tous les objets de valeur à portée de la main. Du numéraire, des téléphones portables ainsi que des bijoux ont été dérobés. Les voleurs brandissaient des armes blanches.

D’après les témoignages des victimes, l’un des bandits était camouflé sous une cagoule. Ses deux comparses opéraient en revanche à visage découvert. Après avoir sévi, le trio a aussitôt pris le large pour commettre un acte encore plus grave. Ils avaient déjà quitté les lieux lorsque le poste avancé de la gendarmerie nationale à Mandrosoa Ivato a été averti de l’attaque

Atrocité

En réalité, les brigands rôdaient encore dans les parages. Deux heures plus tard, au lever du jour aux alentours de 5 heures du matin, des malfaiteurs ayant les mêmes signalements que la première bande ont frappé dans les environs. Comme pour l’attaque précédente, deux des bandits avaient montré leurs visages et leur comparse portait une cagoule. Elle est entrée par effraction puis ont menacé avec leurs sabres et poignards les personnes qui s’y trouvaient. Se montrant impitoyables à l’égard des victimes, ils ont manifesté une barbarie immonde en se déchaînant sur une petite fille de douze ans qui a subi une violente agression sexuelle. Avant de décamper, les violeurs ont fait main basse sur tous les objets de valeur dont des téléphones et des bijoux.

Tardivement avisés, les gendarmes se sont dépêchés sur place où la fillette en état de choc les attendait. Un constat a été effectué et la victime a été conduite à l’hôpital. Les recherches des violeurs se poursuivent.