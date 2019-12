Intempéries – Les pluies diluviennes font des victimes

Les précipitations s’abattent sur les côtes Est. Maroantsetra, Soanierana Ivongo, Mananara-Nord et Toamasina ont fait le frais.

Les pluies diluviennes ont causé la mort de plusieurs personnes à l’Est. Deux enfants âgés de 5 ans et de 2 ans ont péri à Soanierana Ivongo, hier. «Des amas de terre se sont effondrés sur leur maison, située sur le bas d’une colline, vers 14 heures 30. Leurs corps n’ont été retrouvés que vers 18 heures », rapporte Maka Jesmane Rodela, journaliste local. À Maroantsetra, le corps inanimé de la personne portée disparue, suite à la submersion des terrains avoisinant les cours d’eau, a été retrouvé, mercredi. «Elle a été emportée par l’eau. Elle a mis du temps pour quitter son lieu d’habitation et se mettre dans un lieu sûr, c’est ce qui a causé l’accident », indique la Gendarmerie.

Maroantsetra, Soanierana Ivongo et Mananara-Nord, sont les plus touchées par ces intempéries. À Maroantsetra et à Soanierana Ivongo, les inondations persistent, après quatre jours de pluie. Depuis le réveillon de Noël jusqu’à hier, le niveau de l’eau a très peu diminué, dans ces districts. À Ambinanitelo, une commune rurale de Maroantsetra, par exemple, il aurait atteint les deux mètres, le 26 décembre. «Des fortes précipitations s’abattaient encore cet après-midi. Cela va certainement provoquer la montée des eaux», craint une source locale. Le réseau téléphonique et électrique serait encore coupé dans ce district.

Dégats matériels

Le niveau de l’eau a, également augmenté dans la ville de Toamasina, hier, suite à des pluies diluviennes. Les bas quartiers, comme Andranomadio, ont été inondés. Des routes se sont transformées en lit de rivière. Plus de peur que de mal dans cette ville portuaire. «La pluie a cessé de tomber. L’eau commence à baisser », rassure une autorité locale. À Antalaha, les habitants sont aussi tirés d’affaire. Une baisse importante du niveau de l’eau est constatée. Aucun sinistré n’est recensé dans ces districts touchés par les inondations.

Toutefois, les dégâts matériels s’alourdissent à l’Est. La route nationale 5 qui relie Maroantsetra et Mananara-Nord, serait impraticable, actuellement. « Cette route a été en mauvais état, avant ces fortes pluies. Cela a empiré. Plusieurs éboulements sont constatés, et bloquent la route. Un pont s’est effondré», indique une source à Mananara-Nord. Le Bureau national de la Gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) n’a dressé aucun bilan de ces fortes pluies. Il affirme que la pluie s’est déjà arrêtée à l’Est.