Education – Des proviseurs suspendus suite à des malversations

Des agents du ministère de l’éducation effectuent des descentes inopinées dans des lycées publics. Ils ont découvert des mauvaises gestions financières.

Les sanctions tombent sur des premiers responsables de lycée public qui ont failli dans la gestion financière de leur établissement. Quatre à cinq ont été suspendus en neuf mois, selon le rapport du ministère de l’Education nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. « Nous avons constaté, soit des mauvaises gestions financières, soit une absence de transparence, soit une négligence dans ces établissements, après des inspections. Nous avons émis notre avis, c’est au ministère de trancher sur le sort des responsables », précise Roger Rakotoniaina, directeur de l’Encadrement et de l’inspection pédagogique de l’enseignement secondaire. Des communautés éducatives ont, par ailleurs, déjà interpellé le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) sur des malversations au niveau de leur établissement scolaire. Ces plaintes ont été remises au ministère responsable.

Les doléances des communautés éducatives sur ces problèmes de gestion financière au niveau de lycée public seraient nombreuses. Des collectes d’argent lors des examens nationaux ou lors des sports scolaires sont dénoncées.

Budget

Alors que normalement, ces charges sont déjà incluses dans le budget du ministère ou dans la caisse de soutien de chaque établissement. Certains mobilisent les parents d’élèves sur des projets, mais qu’en fin de compte, rien n’est réalisé. D’autres ne consultent pas le Conseil d’établissement, l’organe délibérant sur les dépenses de l’établissement. Certains proviseurs sont inculpés de corruption. « Ils inscrivent des élèves sans respecter les procédures d’inscription ». « Le ministère veut instaurer la bonne gouvernance et la transparence au niveau des lycées. C’est ainsi que nous avons effectué des descentes inopinées dans les établissements auxquels nous avons reçu des doléances », rajoute Roger Rakotoniaina. Cette direction est descendue auprès de quarante huit lycées de huit régions à savoir Diana, Sofia, Alaotra Mangoro, Boeny, Vakinankaratra, Analamanga, Matsiatra Ambony, depuis le mois d’avril. « C’est peu par rapport aux quatre cent quatre vingt dix lycées dans tout Madagascar. Nous allons poursuivre les inspections et encadrement administratifs et financiers dans les lycées publics, en 2020, pour atteindre les objectifs de bonne gouvernance et de transparence », conclut-il.