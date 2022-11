RUN – Championnat de Madagascar – Victoire de Bobo, Jaytaxx champion

Point final. La quatrième et dernière manche du championnat de Madagascar des runs sur 400m baptisée le «Final Round» s’est tenue ce dimanche à Arivonimamo. Tahina Rasolojaona alias Jaytaxx au volant d’une BMW M Turbo rate de peu le carton plein. Le pilote du club Run Mada termine en seconde place après ses trois victoires d’affilée lors des précédentes manches. La course a dû être arrêtée par le club organisateur, AMA suite à la dispute entre pilotes, plus précisément entre les deux finalistes à Toamasina, Jaytaxx et Tojo Ranaivo qui conduit une Subaru ainsi que leurs supporters respectifs à cause des erreurs en prise de temps, commises par les officiels. De plus, l’obscurité en raison du retard du déroulement de la compétition a poussé l’organisateur à prendre la décision d’arrêter les courses.

Le troisième passage sur les six au programme de la phase éliminatoire n’a été lancé que peu de temps avant midi. La super finale très attendue par les amoureux de la discipline n’a pu donc avoir lieu. «Les officiels et l’organisateur ont fait des bourdes. Le sixième passage n’a pas été pris en compte faute de double chronomètre dont un en manuel. Ils ont opté pour le cumul des cinq passages toutes catégories confondues ce qui a par la suite chamboulé la position de l’ordre du départ en quarts de finale…» explique Jaytaxx. «Mon objectif n’était pas principalement de finir premier mais c’est plutôt de prendre du plaisir. Aujourd’hui j’ai tout de même une belle course en réalisant le meilleur chrono de 10’’054 qui n’a pas été pris en compte. Le non-respect du règlement a gâché l’ambiance. Bref, j’ai déjà parlé et arrangé le malentendu avec Jaytaxx et tout va bien maintenant» souligne pour sa part Tojo.

Meilleur temps

Selon justement le règlement en cas d’interruption de la course, les concurrents ont été classés suivant les meilleurs temps, qui propulse ainsi «Bobo» de son vrai nom Boarilaza Herizo sur Mitsubishi Evo5 en pole position (10’’203) devant Jaytaxx (10’’340), Ronald Razafimaharitra sur Golf 5T (10’’816), Tojo (11’’076) et Nouroudine Mamodaly sur P205 T16 (12’’304). «Tout allait bien de mon côté.

Je n’ai pas eu de problème particulier du côté de la voiture malgré les petits hauts et des bas mécaniques» se réjouit Bobo, pilote du club Tasamm. Cette deuxième place a été largement suffisante pour que Jaytaxx remporte le titre de champion de Madagascar pour cette saison 2022.

De plus, son principal poursuivant, «Vazaha» Dieu Donné Rafanomezantsoa sur Subaru n’a pas arraché la victoire. Pour les autres catégories, Bobo est sacré vainqueur du Prorun en devançant en finale Bauman Nathanael qui conduit une Mustang. La victoire en Super run est revenue au Réunionnais Ptiboul sur Seat Arosa qui a défait en duel final «Tom» Tahiry Ramaheriarison sur Peugeot 205 T8 et la première place de la catégorie run a été ravie par Harivola Rafaliarivony alias Ravola sur Citroën AX 16S.