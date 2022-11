RUGBY – Journée des partenaires – RCTS construit des terrains polyvalents

Comme chaque année, le Rugby Club Tanoran’i Soavimasoandro célèbre la journée des partenaires à son siège à Imamba avec ses plus d’une vingtaine de partenaires dont des grandes sociétés et clubs à l’étranger. La cérémonie honorée par la présence de l’ambassadeur de France Arnaud Guillois a été marquée par une séance de démonstration après la série de discours. «Notre prochain projet est de construire un terrain mixte de basket, volley et handball. Les travaux sont en cours et devraient être bouclés au plus tard en février de l’an prochain» évoque le président du club Avotra Andrianarisoa. Le site sert aussi de lieu de regroupement des équipes qui préparent des compétitions. La construction d’un dispensaire, un des projets du club n’attend plus que le transfert du titre du terrain au nom du club.

“Nos partenaires nous soutiennent financièrement et nous dotent des équipements, d’une valeur en tout de 40 millions d’ariary par an… Nous servons par exemple des repas aux joueurs d’une valeur de 400 000 ariary après chaque entrainement» souligne Mamison Ratsima, trésorier et responsable de communication. Le club compte actuellement quatre cents-quatre-vingt membres de 5 ans aux seniors dont cent quatre-vingt filles, cent-trente chez les seniors et trois-cents-cinquante pour l’École de rugby. Quinze techniciens assurent l’encadrement. Les jeunes s’entrainement tous les mercredis et samedis. En plus de l’apprentissage du rugby, l’école met à leur disposition une bibliothèque pour qu’ils puissent se cultiver.

Tous les ans, au début de la période hivernale, le club distribue des vêtements aux joueurs. Ce club, fondé en 1975 sous le nom au début de l’Akon’i Soavimsoandro Firaisan’ny Tanora est devenu RCTS en 2000. Dans son palmarès, l’équipe féminine des seniors est championne nationale en titre D2 et les seniors hommes champions de Madagascar D1 pour la dernière fois en 1999 avec une équipe formée des locaux et des coopérants français.