Prisca RAZANANIRINA – « Nous avons des joueuses capables de créer la surprise en Égypte»

Une femme à la bonne place. Nommée récemment à la tête de l’équipe nationale Ankoay 3X3, Prisca Razananirina sera la nouvelle coach de l’équipe nationale féminine de basketball 3X3 qui s’envolera pour l’Egypte le 29 novembre prochain. Elle n’est plus à présenter sur le plan du basketball. Elle aura la lourde tâche d’écrire une nouvelle histoire pour le basketball 3X3 féminin de Madagascar. Joueuse de l’équipe nationale malgache de 2000-2017, la joute continentale africaine n’est pas une chose nouvelle pour elle. Cette fois ci, elle sera à la manette pour diriger les quatre joueuses malgaches. En tant que joueuse, elle a déjà participé au championnat d’Afrique, au jeu de la francophonie de Canada. Elle a joué à plusieurs reprises à la CCOI de Madagascar, de La Réunion, des Seychelles, de Maurice et de Mayotte.

Capitaine de l’équipe nationale malgache de 2007-2015, c’était l’âme de l’équipe nationale et la pièce maitresse incontournable à son époque. Coté palmarès, championne de Madagascar en N1A dames avec SBBC, championne de Madagascar de 2003-2015 et en 2017, elle a été élue meilleure joueuse de l’océan Indien par deux fois, élue meilleure marqueuse de l’océan Indien par trois fois, meilleure tri-pointeuse d’Afrique et de l’océan Indien par trois fois, élue meilleure joueuse du championnat de Madagascar par deux fois, meilleure marqueuse du championnat de Madagascar par quatre fois et meilleure tri-pointeuse de Madagascar par cinq fois , deux fois vice-championne de Madagascar.

Déjà médaillée d’or aux jeux des Iles de l’océan Indien, Prisca Razananirina a tous les atouts pour réussir dans sa nouvelle attribution. EntraÎneur niveau 1, coach Prisca a donné son avis : « Nous avons des meilleures joueuses capables de créer des surprises en Egypte. Avec les joueuses à ma disposition, nous essaierons d’aller le plus loin possible », conclut-elle. Coach depuis 2018 et déjà titrée en tant que coach avec SEBAM, Prisca Razananirina est une femme déterminée pour redorer encore un peu plus le blason du basketball malgache. Croisons les doigts pour que ses palmarès en tant que coach suivent pareilles trajectoires.