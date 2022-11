OUVRAGE LITTÉRAIRE – Le rêve de Bao Florine se réalise

Le lancement officiel du chef d’œuvre « Ny diampenin’i Bao Florine Gentillesse » s’est tenu à l’Ivokolo Analakely vendredi dernier. Jour de gloire. Les efforts de Bao Florine Gentillesse dite Bebe Florine ont porté ses fruits. Âgée de 83 ans, Bebe Florine est une écrivaine originaire de la région du Sud-Est de Madagascar, notamment à Imity.Malgré les périodes difficiles qu’elle a dû traverser dans la vie, elle est restée positive sur son avenir dans le monde de la littérature. Son rêve s’est enfin concrétisé.

Le recueil de poèmes intitulé « Ny Diampenin’I Bao Florine Gentillesse » a été publié officiellement sous les auspices de Lalatiana Andriatongarivo, ministre de la Communication et de la culture, et des représentants de l’État. Une double distinction honorifique telle que l’officier de l’Ordre national ainsi que le commandeur des arts, des lettres et de la culture lui a été attribuée durant la grande cérémonie à Analakely. « Ny Diampenin’i Bao Florine Gentillesse » aborde les réalités dans la société. Le livre contient des poèmes en malgache et en français comme « Lutte”, “La vérité”, “Qu’y pourrais-je?”, “Lay endrikao” et “Hatraiza ny tolona”. « Publier mon ouvrage ainsi que la valorisation de la littérature et la culture malgache a été mon rêve le plus cher.et aujourd’hui, il s’est réalisé pour de vrai » affirme Bao Florine Gentillesse, l’écrivaine.

Son parcours

Bao Florine a été connue sur les réseaux sociaux il y a 41 jours. Ses écrits ont été diffusés via Facebook où tous les gens ont été surpris de son immense talent et commençaient à lui venir en aide. Quelques jours plus tard, le ministère de la Communication et de la culture décide de la soutenir en publiant son ouvrage tout en éditant 500 recueils de ses poèmes.

Dans le monde de l’écriture, elle a commencé par des textes très simples et l’a donné comme nom « gentillesse », qui est son pseudonyme donné par la société en raison de sa gentillesse et sincérité. C’est surtout à Tsimbazaza que Bebe Florine a écrit la plupart de ses poèmes. L’événement a été décoré par une lecture poétique ainsi que le show avec Théo Rakotovao et Raboussa. Beaucoup de gens ont été intéressés par le recueil de poèmes de Bebe Florine. Plus de 100 livres ont été vendus à cette occasion.