JUDO – Tournoi international de Madagascar – Razzia des combattants malgaches

La Grande île a brillé avec douze médailles d’or au Tournoi international de Madagascar. La compétition s’est déroulée ce week-end au gymnase d’Ankorondrano.

Test concluant en vue des jeux des Iles. Le tournoi international organisé par la fédération malgache de judo (FMJ) ce week-end au gymnase d’Ankorondrano a été marqué par la nette domination des combattants de la Grande île. La compétition n’a finalement vu que la participation des Malgaches et des Réunionnais. Les délégations mauricienne et seychelloise n’ont pas pu venir au dernier moment.

Madagascar a raflé douze médailles d’or sur les quinze en jeu. Le pays hôte a engrangé cinq sacres chez les garçons. Dans les catégories des lourds, André Lovasoa du CCS bat le Réunionnais Laurent Voltaire chez les plus de 100kg et Ricky Ramalanjaona du Cosfa dispose de Mickael Laterriere chez les -100kg. Du côté des légers -60kg Kevin Royce Andriamanoelina du JCB bat Thomas Haudebourg et Rayan Ravelojaona de l’Esca écarte Samuel Latchoumane chez les -73kg. La finale des 90kg a été une affaire malgacho-malgache et la victoire est revenue à Sergio Karamaly du CCS face à Sedra Ranaivoarisoa de l’Esca. Deux autres finales ont été 100% réunionnais. Dans la catégorie des 81kg, Grimaud Clément défait Gilles Courteaud et chez les 66kg Bapin Vincent s’impose face à son compatriote Stéphane Rousseaud.

Cinq doublés

Du côté des filles, Madagascar a récolté six médailles d’or sur sept. La championne d’Afrique des juniors, Laura Razafy Rasoanaivo du club St Michel s’impose face à Orlane Zitte Payet chez les -70kg et Narindra Rakotovao également de l’ASM bat la Réunionnaise Naomi Raharison. “Nous avions pu tirer des leçons à quelques mois des jeux des Iles. Participer à une telle compétition est très important car c’était une occasion pour mesurer notre niveau. Si nous prenons au sérieux la préparation, nous pourrons remporter beaucoup de médailles d’or aux jeux» confie Laura Razafy. Quatre finales ont été disputées entre combattantes du pays.

Les heureuses championnes sont entre autres Natacha Razafindrakalo (48kg), Fanjanirina Rabe-Harinirina (52kg), Frederica Ralalaharisoa (63kg) et Zo Hajanirina Randriambololona (78kg). Mayla Bertschy remporte l’unique métal précieux pour La Réunion en battant Durinah Ramiandrisoa chez les plus de78kg. En combat par équipe, la formation Mada 1 composée de Rayan, Sergio, Lovasoa, Narindra, Laura et Haingo surclasse la deuxième équipe réunionnaise formée de Chabat, Françoise, Gilles, Mayla et Latterière. Rayan, Sergio, Lovasoa, Narindra, Laura ont réalisé ainsi un doublé chacun. «Les numéros un du pays ont confirmé leur place dans leur catégorie respective. On peut dire ainsi qu’ils sont à la hauteur des Réunionnais. C’était une sorte de repère dans la région et ce sera à nous rectifier plus tard» souligne le directeur technique national, Mamy Randriamasinoro. Le prochain rendez-vous sera les championnats nationaux les 28 et 29 décembre.