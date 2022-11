HANDBALL – L’Akio garçons U20 obtient le ticket pour Congo Brazzaville

Bonne réussite et l’affront a été lavé. Les jeunes handballeurs de Madagascar ont battu facilement les jeunes handballeurs de Maurice hier sur le score de 37-22 pour la grande finale du match comptant sur l’international Handball Federation Trophy (IHF Trophy) de la zone 7 qui s’est joué hier au palais des sports de Mahamasina. Le suspens n’a duré que les trente premières minutes de la rencontre où les deux équipes ont montré des phases de jeu égales.

Dès l’entame de la rencontre, les jeunes joueurs malgaches, poussés par le public en petit nombre mais avec des encouragements sans fin, ont mené tambour battant leur attaque. 10 minutes après le début de la rencontre, les deux équipes sont au coude à coude sur le score de 4-4, puis 5-5. Les jeunes Mauriciens, battus d’entrée lors du premier match d’ouverture ont joué sans complexe et ils ont tout fait pour essayer de se venger. Après 13 minutes de jeu, les Mauriciens ont viré en tête et ont mené de 7-5. Soucieux de faire bonne figure à la maison, les jeunes Akio U20 de Madagascar sont vite revenus au score et ils ont viré en tête 9-8.

Naviguant sur la vague du succès, les jeunes Malgaches ont mené d’un point à la pause, 15-14. La deuxième période n’a été que la démonstration de force des jeunes garçons malgaches. Après 3 minutes de jeu, le trou a été déjà fait avec un score de 18-14. Voyant les jeunes Malgaches qui se sont détachés, le coach mauricien a demandé un premier temps mort. Un temps mort qui n’a rien apporté car les jeunes Malgaches ont enfoncé le clou. Après 7 minutes de jeu, Madagascar a mené de 23-14, puis 24-14. Le trou a été fait et les jeunes Malgaches ne font que gérer leur avance.

Homme du match

La réussite du camp malgache a été la présence de l’homme du match sur le terrain qui n’est autre que le gardien de but Ny Aina Herinandrasana. A lui tout seul, il a réalisé à empêcher la majorité des tirs des jeunes Mauriciens, que ce soit le jeu de 7 mètres ou les tirs en deuxième période. Il a expliqué que « notre objectif a été clair, gagner le titre de la zone 7 pour se qualifier et affronter les autres pays africains à Congo Brazaville au mois de décembre ».

Le score final a été de 37-22. Pour Clarisse Regina Raherijaona, présidente de la fédération malgache de handball, elle n’a pas caché sa joie. Elle a expliqué que « nous avons réussi à vaincre la poisse qui a miné le handball malgache depuis quelques temps. Je tiens à remercier tous ceux qui ont aidé à la réalisation de cet IHF Trophy qui a été joué à Madagascar. Dès demain (ce jour), nous allons entrer en regroupement pour préparer la sortie au Congo Brazzavile de l’IHF Trophy continental qui se jouera du 12 au 18 décembre ».