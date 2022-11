FOOTBALL – Orange Pro League – Fosa et CFFA confirment la position de leader

Deux clubs restent intouchables en tête du classement, à l’issue de la deuxième journée de l’OPL. Fosa Juniors FC et CFFA occupent la première place, respectivement au Nord et au Sud.

Inamovibles. Le Fosa Juniors FC de Boeny et le Centre de formation de football d’Andoharanofotsy confirment respectivement leur position de leader de la Conférence Nord et celle Sud de l’Orange Pro League. Le club majungais est l’unique formation qui a effectué un parcours sans faute de deux victoires en autant de rencontres. Après la victoire de 1 à 0 contre l’AS Fanalamanga en première journée, les hommes de Franck Rajaonarisamba arrachent un deuxième succès, hier à Vontovorona, en s’imposant par 2 buts à 0 face à l’Ajesaia, vice-champion de la précédente édition. Les deux buts ont été tous inscrits en deuxième période.

Le premier a été un corner lancé par Dax et Aris a assuré à la finition (61e). Le second a été marqué par Sambatra (89e). « Les deux équipes ont été dos à dos, et ont chacune pas mal d’occasions, mais nous étions plus chanceux. Nous devrions cependant faire une petite mise au point à la finition», confie Franck Rajaonarisamba. Cosfa se trouve en deuxième position de la Conférence Nord avec quatre points après sa victoire de 2 buts à 0 face à Tia Kitra, hier au stade de Barikadimy à Toamasina. Lors de son premier match, les militaires ont été tenus en échec par un but partout contre l’Ajesaia.

Contre son camp

Dans la Conférence Sud, CFFA conserve la première place provisoire malgré son match nul de deux partout contre Disciples FC, hier au stade de By-pass. Le premier but du club d’Andoharano-fotsy a été marqué contre son camp, par Lahatra de Disciples FC (18e). Le club de Vakinankaratra a égalisé dix minutes plus tard grâce au but signé Tendry (28e). CFFA prend le dessus avant la pause, grâce au but inscrit par Tsito (35e), mais le club de la ville d’Eaux est encore arrivé une fois à égaliser, après le but marqué par Nounou contre son camp (56e). «Nous avons raté les trois points de la victoire.

Les joueurs ont encore bien joué en première période, mais ont lâché au retour des vestiaires. Ils ont perdu aussi la confiance après le but contre notre camp», regrette Titi Rasoanaivo. Trois clubs sont crédités de quatre points avec un point de goal différence chacun. CFFA occupe la première place avec ses quatre buts marqués en deux matchs, tandis que Jet Kintana et Elgeco Plus n’ont marqué qu’un seul but chacun. Ces deux formations se sont séparées sur le score nul et vierge hier à Mahitsy.

Uscafoot a arraché sa première victoire samedi, en battant Tsaramandroso FFC. Dato FC signe également ses trois premiers points en battant hier, à Fianarantsoa, Zanakala FC (3-1). Le match entre AS Fanalamanga et ASA Diana prévu à Toamasina samedi, n’a pas eu lieu car ce dernier n’était pas venu au stade à l’heure du match.