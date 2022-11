FLAMBÉE EN MILIEU SCOLAIRE – Des écoliers atteints du Covid-19

La maladie à coronavirus affecte les enfants. Des établissements scolaires ont pris des mesures pour éviter sa propagation en milieu scolaire.

Un lycée public à Antananarivo ferme ses portes une demi-journée, pour désinfecter ses salles de classe, la semaine dernière. Un élève de cet établissement scolaire a été testé positif à la Covid-19, selon nos sources. La maladie à coronavirus se propage chez les écoliers, selon des sources médicales. «30 à 40% de mes patients sont des enfants.», lance le Dr Naly Andrianera, médecin d’un cabinet privé, qui s’occupe, en particulier, des malades atteints de la maladie à coronavirus. Il se doute que ce soient les enfants qui soient la source de cette propagation de la maladie, en ce regain épidémique.

«Ils se transmettent le virus à l’école et le ramènent à la maison pour contaminer les adultes, qui sont, souvent plus vulnérables.», explique ce médecin. Face à ce risque élevé de propagation du virus dans les écoles, des établissements scolaires renforcent les mesures barrières. «Les responsables sanitaires de notre quartier ont noté que la maladie à coronavirus est détectée chez plusieurs enfants. Ainsi, les masques sont, de nouveau, obligatoires dans notre établissement. Ceux qui n’en portent pas ne seront pas admis dans l’enceinte de l’école», note un directeur d’un collège d’enseignement général (CEG). À l’école sacré-cœur Antanimena (Esca), le port de masque, le lavage des mains fréquent, sont de nouvelles mesures en vigueur, suite à la hausse des enfants qui toussent et qui développent d’autres syndromes grippaux dans cet établissement confessionnel. Son directeur général exhorte les élèves d’éviter les rassemblements, et les parents de ne pas envoyer leurs enfants à l’école, s’ils toussent.

Le rhume, l’état fébrile, la diarrhée, les maux de tête, la courbature, sont les principaux symptômes de cette maladie, aussi bien chez les adultes que chez les enfants, actuellement. Dans les milieux hospitaliers, il n’y aurait pas d’enfants qui développent les formes graves de la maladie, selon nos sources dans des hôpitaux Mère-enfant. «Le coronavirus est souvent, de forme simple ou modéré, chez les enfants.», affirme un médecin. La propagation de ce virus de Covid-19 chez les écoliers, a conduit à la suspension des cours, au début de cette épidémie. Cette option ne serait pas envisagée, pour le moment.