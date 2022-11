CONCOURS DE CHANT CHINOIS – Elifinia remporte la plus belle voix à Madagascar

Andimalaza Elifinia a reçu le prix d’excellence de la deuxième édition du concours de chant chinois «la plus belle voix à Mada­gascar». Doublement récompensée. Andimalaza Elifinia a gagné à la fois le prix du public ainsi que le prix d’excellence lors de la finale du concours de chant en langue chinoise «la plus belle voix à Madagascar», qui s’est tenu le samedi dernier au Plaza Ampefiloha. La jeune étudiante de 20 ans a reçu d’une somme de 1 000 000 d’Ariary et d’un certificat de mérite en l’honneur de sa victoire.

Au début, ils étaient 70 à participer à cette deuxième édition mais Elifinia a dû faire face aux 22 candidats sélectionnés pour la finale. Durant sa prestation, elle a interprété une chanson relatant l’importance du printemps dans la culture chinoise avec un timbre vocal extraordinaire qui a ému toute la salle. Selon Rasoanirina Maroy Prisca, Directeur de l’Institut Confucius de l’Université d’Antananarivo et organisatrice du concours, la prononciation de langue chinoise, la qualité vocale, le choix de la chanson mais aussi la prestation scénique ont été les principaux critères du concours.»Elifinia a été choisie du fait qu’elle a rempli tous ces critères» affirme t-elle.

De son côté, la lauréate, en étant submergée de joie a dévoilé son projet par la suite du concours. «Je suis passionnée par la musique depuis toute petite mais je n’ai jamais imaginé que je gagnerai à ce concours. La somme qui m’a été attribuée sera utilisée dans le financement de mes étude et un jour, je souhaite travailler dans une société chinoise œuvrant dans la construction de route, chez moi à Mananara» explique-t-elle. Tous les finalistes ont reçu leur part de cadeau et d’un certificat de mérite. Les trois premiers ont été dotés d’une somme de 600 000Ar chacun et 400 000 Ar pour la deuxième place.