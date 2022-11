CINÉMA – «Petit Piaf» sur le grand écran du Cinepax

L’avant première du film «Petit Piaf» du réalisateur français Gérard Jugnot a été diffusée dans les salles de cinéma du Cinepax Ankorondrano hier. Inédit. Le célèbre réalisateur français Gérard Jugnot a ouvert lui-même la séance de projection de l’avant-première de son propre film «Petit Piaf» vers 17h. La salle a été remplie par les amateurs du cinéma. Avec le pop-corn et les chips dans les mains, chacun savourait l’instant fun passé en famille tout en profitant de l’histoire du parcours d’un enfant qui rêve de devenir chanteur et de gagner au concours de chant «Star Kids». Le récit se déroule à la Réunion où Nelson, un garçon de 10ans rêve de devenir un grand chanteur pour rendre sa mère fière de lui. Ses amis Mia et Zizou l’aident à réaliser ce rêve en postulant au concours «Star Kids». Mais il lui faut un professeur pour le coacher. C’est à partir de là que le chemin du petit chanteur et Pierre le Roy se croisent avec comme passion commune «l’amour de la musique». Pierre Le Roy l’accompagnera dans l’atteinte de ses objectifs. Malgré les épreuves que Nelson a dû surmonter, il en est sorti vainqueur. Comme disait le proverbe «la fin justifie les moyens». Parmi les acteurs principaux figurent Soan Arhimann, lauréat du concours The Voice Kids de La Réunion, et Marc Lavoine, artiste connu par la chanson «Les yeux revolvers». La séance de projection a été suivie d’un échange avec le réalisateur français et d’un cocktail avec les invités dans le rooftop du Cinepax.