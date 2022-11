CADRE – L’artisanat brode sa feuille de route

Taillée sur mesure. C’est l’impression que donne la Politique et stratégie nationale pour le développement de l’artisanat, élaborée par le ministère de l’Artisanat et des métiers, MAM. Ficelée après de nombreuses concertations au niveau des vingt- trois régions et bouclée à la fin de semaine passée, conclue par un Forum national. «Moi –même, je me suis investie pour faire le tour du pays afin de rencontrer les artisans là où ils se trouvent. M’enquérir des réalités du cotexte dans lesquels ils vivent au quotidien. Plusieurs aspects ont été évoqués avec des ébauches de solutions proposées. Pour ne citer que la recherche des matières premières, devenue problématique par la dégradation de l’environnement.

C’est le cas de certains produits de la vannerie. Il a été aussi constaté la formalisation des activités artisanales pour que les acteurs aient accès à la sécurité sociale, aux crédits financiers et aux modules de formations, toujours utiles pour améliorer la qualité des produits. Sur cet aspect, nous avons milité pour l’acceptation du label « Vita malagasy », pour qu’il n’ait plus de connotation péjorative ni objet de raillerie. Afin de faciliter la recherche de débouchés, ici comme ailleurs», explique Sophie Ratsiraka, ministre de l’Artisanat et des métiers, presque une marraine de tous ceux qui vivent dans ce secteur. Elle envisage de mettre en valeur les ferrailles dans la production de l’angady, la production d savon, l’exploitation des jacinthes d’eau et des cuirs de poisson, ainsi que le recyclage de coton, de linge ou des tee-shirts pour leur donner une autre vie. Comme tapis, sacs et sets de table. «Nous avons aussi abordé avec le ministère de l’Agriculture et de l’élevage, la possibilité de produire des engrais organiques dans l’optique de l’autosuffisance alimentaire. Un des grands défis des années à venir», annonce Sophie Ratsiraka. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. Dans une créativité sans cesse renouvelée.